柯文哲慘了？木可負責人李文娟「全部認罪」 承認侵占6234萬政治獻金

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟。李文娟今全部認罪，除公益侵占、商業會計法填製不實會計憑證罪外，連一審判決無罪部分，也「加碼」認罪，

李文娟今步入法院時，被媒體問及是否認罪，僅點頭回應。高院開庭時，李文娟委任律師表示，李文娟對於公益侵占、違反商會法部分認罪，並不爭執檢方提出所有證據的證據能力。

檢察官追問認罪範圍，律師說就起訴書範圍全部認罪，也就是一審針對投資年代集團創辦人邱復生電影公司100萬元判決無罪部分，「為不浪費司法資源，李文娟也予以認罪」。

依檢方起訴，柯文哲、李文宗、李文娟涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790 元，一審除投資邱復生電影公司100萬元判處無罪之外，其餘均判處有罪，李文娟被判刑2年4月。高院首次開庭時，李文娟仍否認犯行，但她與律師討論之後，今改口坦承全部犯行。

另外，高院今開庭，李文娟律師表示，因李文娟母親已經90幾歲高齡，身體不是非常好，李文娟心願就是帶母親坐郵輪出國一趟，希望法院能暫時解除科技設備監控，待返國時再恢復。法官回應，此部分帶合議庭評議後裁定。

木可公關行銷有限公司負責人李文娟。記者林孟潔／攝影