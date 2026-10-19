快訊

台灣女遊客陳屍日本山梨縣飯店 27歲台女持刀被逮

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲慘了？木可負責人李文娟「全部認罪」 承認侵占6234萬政治獻金

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟。李文娟今全部認罪，除公益侵占、商業會計法填製不實會計憑證罪外，連一審判決無罪部分，也「加碼」認罪，

李文娟今步入法院時，被媒體問及是否認罪，僅點頭回應。高院開庭時，李文娟委任律師表示，李文娟對於公益侵占、違反商會法部分認罪，並不爭執檢方提出所有證據的證據能力。

檢察官追問認罪範圍，律師說就起訴書範圍全部認罪，也就是一審針對投資年代集團創辦人邱復生電影公司100萬元判決無罪部分，「為不浪費司法資源，李文娟也予以認罪」。

依檢方起訴，柯文哲、李文宗、李文娟涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790 元，一審除投資邱復生電影公司100萬元判處無罪之外，其餘均判處有罪，李文娟被判刑2年4月。高院首次開庭時，李文娟仍否認犯行，但她與律師討論之後，今改口坦承全部犯行。

另外，高院今開庭，李文娟律師表示，因李文娟母親已經90幾歲高齡，身體不是非常好，李文娟心願就是帶母親坐郵輪出國一趟，希望法院能暫時解除科技設備監控，待返國時再恢復。法官回應，此部分帶合議庭評議後裁定。

木可公關行銷有限公司負責人李文娟。記者林孟潔／攝影
木可公關行銷有限公司負責人李文娟。記者林孟潔／攝影

木可公關行銷有限公司負責人李文娟（圖中）。聯合報系資料照
木可公關行銷有限公司負責人李文娟（圖中）。聯合報系資料照

李文娟 柯文哲 侵占

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯文哲老友李文宗認了背信罪！坦承挪用眾望基金會公款付部分員工薪資

逼茹素翁吃肉…2男討錢不成潑汽油燒死他 稱己有小孩求輕判

強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

他「黃斑部病變」碰她臀判無罪 法官：只是未注意保持距離

相關新聞

柯文哲慘了？木可負責人李文娟「全部認罪」 承認侵占6234萬政治獻金

木可前負責人李文娟高院改口認罪，承認涉侵占6234萬6790元政治獻金，一審無罪的100萬元部分也認罪；另盼解除科技監控陪母出國。

持刀刺傷啦啦隊汶汶遭起訴 狂粉「有反覆傷人之虞」延押3月

職棒中信兄弟啦啦隊員「汶汶」王敬汶，今年6月參加拍攝活動時，遭粉絲許力引持刀攻擊，頸部遭刺傷；士林地檢署上周依殺人未遂等罪起訴許，今移審士林地方法院，法官審理後認定，許有反覆傷人之虞，為確保審理順利、避免再犯，諭知延長羈押3月。

柯文哲老友李文宗認了背信罪！坦承挪用眾望基金會公款付部分員工薪資

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟。李文宗今針對挪用眾望基金會資金給付部分競選總部員工薪資認罪，其餘部分仍否認犯行。

逼茹素翁吃肉…2男討錢不成潑汽油燒死他 稱己有小孩求輕判

男子曾鈺偉、林志銘因缺錢花用，勒索長期茹素的蔡姓鄰居，強逼對方吃偷來的五花肉，更在索錢不成後潑灑汽油點火燒死蔡，一審國民法官庭依強盜殺人等罪判2人無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，曾主張自己有未成年的小孩，審酌兒童最佳利益，法院應該輕判，高院定11月25日宣判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。