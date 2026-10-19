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持刀刺傷啦啦隊汶汶遭起訴 狂粉「有反覆傷人之虞」延押3月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

職棒中信兄弟啦啦隊員「汶汶」王敬汶，今年6月參加拍攝活動時，遭粉絲許力引持刀攻擊，頸部遭刺傷；士林地檢署上周依殺人未遂等罪起訴許，今移審士林地方法院，法官審理後認定，許有反覆傷人之虞，為確保審理順利、避免再犯，諭知延長羈押3月。

士林地院表示，被告許力引經訊問後坦承犯行，依卷內事證，足認許涉犯刑法殺人未遂、傷害罪，犯罪嫌疑重大。許男2026年6月20日參加汶汶拍攝活動時，攜帶6月11日購買的水果刀到場，可見持刀傷害汶汶應是事前有所計畫，非一時衝動。

汶汶及現場阻止許傷人的證人證述，許朝汶汶頸部刺1刀後，仍有繼續持刀攻擊汶汶的行為，這部分在庭訊時許也坦承，且許在過程中也有持刀傷害其他人的行為，顯見許因無法順利參加汶汶相關拍攝活動，或無法獲得汶汶正面協助獲回應時，無法理性處理、無法壓抑內心情緒。

因此，有事實足認許有反覆實行殺人或傷害罪之虞，有刑事訴訟法規定的羈押原因。法院審酌許造成汶汶嚴重身心傷害，犯罪情節嚴重，為利後續審理順利，避免許再犯，認有羈押必要，諭知許自2026年10月19日起延長羈押3月。

檢方起訴指出，許力引是汶汶忠實粉絲，多次參加汶汶相關拍攝活動並前往球場觀看汶汶表演。許多次在汶汶進出工作場所途中積極接近汶汶，對她表達愛慕之情。

許力引後續因為能參加部分汶汶相關拍攝活動，心懷不滿，2023年起即以傳送訊息、撥打臉書電話等方式，要求汶汶協助聯繫活動主辦單位，讓許參加活動，或傳送大量照片，要求汶汶配合許所希望的主題拍照。

汶汶不勝其擾，便嚴厲制止許，要求許不要在非工作時間私下聯繫或接觸。許仍經常傳訊汶汶，並在汶汶住處附近捷運站或高鐵站外徘徊守候。

2026年2月11日，許購買汶汶相同班次高鐵票，從台中高鐵站上車後，跟著汶汶在高鐵板橋站下車，一路尾隨汶汶，直到汶汶發覺並嚴厲制止，許才離去。

許2026年6月11日下午2時許在新北市土城區某生活百貨中購買具10公分長刀刃的水果刀1把，同年6月20日下午2時許帶著尖刀到台北市大同區重慶北路某攝影空間，參加汶汶相關拍攝活動。

在輪到許拍攝時，許詢問汶汶後續活動排程，汶汶回答「不知道」，許因此深感不悅，又因平時對於無法參加部分攝影活動，且懷疑汶汶刻意將社群帳號動態隱蔽、不讓許觀看，許當場情緒失控，從外套口袋內拿出水果刀刺傷汶汶頸部，準備再度攻擊時，即遭現場其他人員壓制。

許持刀攻擊導致汶汶左頸受10乘5乘2公分的大片撕裂傷，以及左頸5公分長淺層裂傷合併靜脈部分破裂部分肌肉撕裂等傷勢；後續在眾人壓制奪刀時，陳姓、謝姓、黃姓現場人員也遭尖刀劃傷。

士林地檢署認定許涉犯殺人未遂、傷害罪，違反跟蹤騷擾防制法跟蹤騷擾罪、加重實施跟蹤騷擾罪等，本月初偵結起訴。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

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