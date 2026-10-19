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柯文哲老友李文宗認了背信罪！坦承挪用眾望基金會公款付部分員工薪資

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/李文宗' rel='李文宗' data-rel='/2/191016' class='tag'><strong>李文宗</strong></a>（圖）。聯合報系資料照
李文宗（圖）。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟。李文宗今針對挪用眾望基金會資金給付部分競選總部員工薪資認罪，其餘部分仍否認犯行。

李文宗今步入法院時，媒體問及是否會認罪，他表示會認部分的背信罪。高院開庭，李文宗律師向法院表示，公益侵占罪否認犯行，但針對挪用眾望基金會公款給付4名競總員工薪資，涉及背信罪部分認罪，其餘仍否認犯罪。

高院先前開庭期間，除柯文哲、李文娟否認犯行之外，李文宗否認公益侵占犯行，但關於「背信」部分，李文宗曾說，一審認定他挪用眾望基金會827萬公款支付競總員工薪資，但基金會不可能不聘雇人員，一審判決認定支付所有人薪資都是背信「不合理」，希望可以指明較為明確的範圍。

李文宗委任律師補充，一審判決認為不應該支付全部人的薪資，而認定為背信，有不合理之處，若檢方出證能指明支付哪些人部分涉犯背信，「會評估是否有認罪的可能性」，也不否認李文宗確實有想認罪的意思。

李文宗 柯文哲 公款 薪資 基金

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