快訊

繳費10年「烏龍院」商標遭廢止 漫畫家敖幼祥：我是犯了什麼罪啊

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄楠梓車行命案…2嫌潛逃南韓遭押解返台 檢方今晚聲押禁見

中央社／ 高雄18日電

高雄楠梓區車行殺人案，已有4名被告遭收押、1名少年收容、1名嫌疑人以新台幣20萬元交保；林姓車行負責人及劉姓員工涉逃亡韓國，已遭押解返台，檢察官訊後於今天晚間聲押

高雄市楠梓區某車行9月30日發生命案，張姓員工疑遭同事等人持熱熔膠及棍棒毆打頭部、臀部、四肢，傷重不治。涉案穆姓男子打電話至高雄市政府警察局楠梓分局，表示失手打死同事，當天晚間開車前往警局投案，供稱與死者有新台幣10萬元金錢糾紛。

橋頭地檢署今天晚間發布新聞稿說明，本案案發後，穆姓、吳姓、葉姓、陳姓等4名被告於本月1日及2日分別遭檢方聲押獲准，同案黃姓少年經檢方以證人身分訊問後，由警方報請少年法院調查，經法院裁定收容。

檢方表示，持續追查相關涉案人員，8日指揮專案團隊拘提王姓嫌疑人到案，經檢察官訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，法院裁定以20萬元交保。

至於潛逃韓國的2嫌，檢方提到，林姓車行負責人及劉姓員工1日晚間到案說明時，因尚無任何證據顯示2人涉案，檢察官訊後飭回。承辦檢察官與專案團隊持續蒐證，1日深夜至2日凌晨調得監視影像畫面等相關事證，發現林男等2人涉有重嫌。

檢方表示，2日清晨核發拘票指揮警方進行拘提，但2人已潛逃出境未能拘獲，檢方2日依法發布通緝，並透過法務部國際及兩岸法律司聯繫調查局駐韓國法務秘書，協助取得2人在韓國的資訊，並由刑事警察局國際科韓國駐外聯絡官與韓國警方協助查緝。

檢方提到，在台、韓執法單位合作下，聯絡官昨天下午將林姓、劉姓犯嫌解送返國，並由高雄市政府警察局刑事警察大隊在桃園國際機場將2人拘提到案，經檢察官訊問後，認為林男等2人涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證等羈押原因及羈押必要，於今天晚間向法院聲請羈押禁見。

高雄市楠梓區日前發生命案，涉案林姓車行老闆及劉姓員工涉嫌潛逃韓國，2人遭刑事局與韓國警方逮捕並押解回台，17日在桃園機場遭拘提。（高雄市政府警察局刑事警察大隊提供）中央社
高雄市楠梓區日前發生命案，涉案林姓車行老闆及劉姓員工涉嫌潛逃韓國，2人遭刑事局與韓國警方逮捕並押解回台，17日在桃園機場遭拘提。（高雄市政府警察局刑事警察大隊提供）中央社

車行 聲押 高雄 殺人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄權利車行集體虐殺運屍命案5人遭押 車行老闆2人逃南韓落網遭遣返

獨／高雄權利車行殺人運屍案重大發展 主嫌逃南韓遭遣返押回台

為10萬殺人運屍說詞是「幌子」 高雄權利車行命案疑和車貸詐款有關

台東消防員涉性騷至少5人 檢方二度聲押獲准遭停職

相關新聞

為10萬殺人運屍說詞是「幌子」 高雄權利車行命案疑和車貸詐款有關

高市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子上月底遭殺害命案，運屍自首的穆姓男子稱張偷他10萬失手打死人，但檢警追查案發當晚車行老闆林姓男子等8人在場，其中5人被依殺人罪收押，林姓老闆及劉姓員工被請回後潛逃南韓19天，刑事局透過駐南韓聯絡官逮人昨押解返國，整起案件疑和車貸詐款有關，將拼湊事證建請檢方羈押林、劉2人。

高雄楠梓車行命案…2嫌潛逃南韓遭押解返台 檢方今晚聲押禁見

高雄楠梓區車行殺人案，已有4名被告遭收押、1名少年收容、1名嫌疑人以新台幣20萬元交保；林姓車行負責人及劉姓員工涉逃亡韓...

高雄權利車行集體虐殺運屍命案5人遭押 車行老闆2人逃南韓落網遭遣返

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，檢警逮捕運屍自首的穆姓男子，後續追查出車行老闆林姓男子等8人案發時在現場，是一起集體虐殺案，其中5人被依殺人罪收押，林姓老闆及劉姓員工被請回後趁機潛逃南韓，檢警查出林才是幕後主導的藏鏡人，因拘提不到發布通緝並實施境管，刑事局透過駐南韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。

新莊男騎車搖晃拒檢蛇行飆逃 警逮人驚見酒測值0.41還毒駕公危送辦

新北市46歲黃男昨天傍晚騎車時因不斷搖晃，新莊警發現可疑上前攔查。不料黃男竟加速逃逸，沿途還不斷蛇行、闖紅燈及跨越雙黃線，最後仍被警方逮捕，黃男酒測值高達0.41，唾液毒品快篩也呈陽性，詢後依公危、毒品送辦，違規部分也依法舉發。

嘉市交通事故連3周升溫 警方鎖定3大熱點執法

嘉義市警察局第二分局統計，今年截至10月15日，轄區A2類交通事故共3039件，雖較去年同期減少119件，但最近連續3周事故件數高於去年每周平均值。警方將從20日起加強取締重大交通違規，另提醒民眾，10月31日起毒駕新制上路，拒絕毒品檢測首次即罰27萬元，再犯加重處罰且累計無上限。

獨／高雄權利車行殺人運屍案重大發展 主嫌逃南韓遭遣返押回台

高市權利車行員工穆姓男子稱和同事張姓男子有10萬元債務糾紛，上月29日持熱熔膠條痛毆張男凌虐致死，後載屍至台東又折返高雄自首；警方查出全案為集體虐殺案共逮9人，除穆男一人扛罪運屍、共犯吳姓男子動手被依殺人罪收押外，疑幕後主嫌在案發後逃往南韓，昨遭遣返回台時，被警方從機場押解到高雄，今將進一步詢問，以釐清整起殺人案動機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。