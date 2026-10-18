高雄楠梓車行命案…2嫌潛逃南韓遭押解返台 檢方今晚聲押禁見

高雄楠梓區車行殺人案，已有4名被告遭收押、1名少年收容、1名嫌疑人以新台幣20萬元交保；林姓車行負責人及劉姓員工涉逃亡韓國，已遭押解返台，檢察官訊後於今天晚間聲押。

高雄市楠梓區某車行9月30日發生命案，張姓員工疑遭同事等人持熱熔膠及棍棒毆打頭部、臀部、四肢，傷重不治。涉案穆姓男子打電話至高雄市政府警察局楠梓分局，表示失手打死同事，當天晚間開車前往警局投案，供稱與死者有新台幣10萬元金錢糾紛。

橋頭地檢署今天晚間發布新聞稿說明，本案案發後，穆姓、吳姓、葉姓、陳姓等4名被告於本月1日及2日分別遭檢方聲押獲准，同案黃姓少年經檢方以證人身分訊問後，由警方報請少年法院調查，經法院裁定收容。

檢方表示，持續追查相關涉案人員，8日指揮專案團隊拘提王姓嫌疑人到案，經檢察官訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，法院裁定以20萬元交保。

至於潛逃韓國的2嫌，檢方提到，林姓車行負責人及劉姓員工1日晚間到案說明時，因尚無任何證據顯示2人涉案，檢察官訊後飭回。承辦檢察官與專案團隊持續蒐證，1日深夜至2日凌晨調得監視影像畫面等相關事證，發現林男等2人涉有重嫌。

檢方表示，2日清晨核發拘票指揮警方進行拘提，但2人已潛逃出境未能拘獲，檢方2日依法發布通緝，並透過法務部國際及兩岸法律司聯繫調查局駐韓國法務秘書，協助取得2人在韓國的資訊，並由刑事警察局國際科韓國駐外聯絡官與韓國警方協助查緝。

檢方提到，在台、韓執法單位合作下，聯絡官昨天下午將林姓、劉姓犯嫌解送返國，並由高雄市政府警察局刑事警察大隊在桃園國際機場將2人拘提到案，經檢察官訊問後，認為林男等2人涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證等羈押原因及羈押必要，於今天晚間向法院聲請羈押禁見。