為10萬殺人運屍說詞是「幌子」 高雄權利車行命案疑和車貸詐款有關

高市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子上月底遭殺害命案，運屍自首的穆姓男子稱張偷他10萬失手打死人，但檢警追查案發當晚車行老闆林姓男子等8人在場，其中5人被依殺人罪收押，林姓老闆及劉姓員工被請回後潛逃南韓19天，刑事局透過駐南韓聯絡官逮人昨押解返國，整起案件疑和車貸詐款有關，將拼湊事證建請檢方羈押林、劉2人。

全案目前遭橋頭地院依殺人等罪嫌裁定收押包括車行員工負責運屍自首的詐欺通緝犯穆姓男子（22歲），以及吳姓（33歲）、葉姓（25歲）、陳姓（28歲）等男子4人，黃姓少年則裁定收容。

據了解，檢警專案小組追查張男（22歲）遭集體虐殺案件背後原因，在收押5名犯嫌後，研判多人持熱熔膠、棍棒痛毆凌虐張男頭、臀部及四肢長達2小時後致死，若只為了區區10萬元，多人參與涉案且下手殘忍，對穆男說詞存疑，懷疑和權利車買賣借貸詐騙的詐款財務糾紛有關，正拼湊相關事證，今將依殺人罪嫌、有逃亡及串供之虞，建請檢察官羈押。

回顧這起權利車行殺人運屍案，涉及詐欺案遭通緝逃亡2年的穆姓男子（22歲），1年多前藏身楠梓區某權利車行工作，上月30日晚間7點多向楠梓警分局報案指稱「打死人」要自首，警方原以為他惡作劇，直到當晚近10時許，穆男駕黑色轎車載屍直衝楠梓分局才揭開這起驚人載屍命案。

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工潛逃南韓，刑事局透過駐南韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工潛逃南韓，刑事局透過駐南韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工潛逃南韓，刑事局透過駐南韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝