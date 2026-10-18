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高雄權利車行集體虐殺運屍命案5人遭押 車行老闆2人逃南韓落網遭遣返

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，檢警逮捕運屍自首的穆姓男子，後續追查出車行老闆林姓男子等8人案發時在現場，是一起集體虐殺案，其中5人被依殺人罪收押，林姓老闆及劉姓員工被請回後趁機潛逃南韓，檢警查出林才是幕後主導的藏鏡人，因拘提不到發布通緝並實施境管，刑事局透過駐南韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。

全案目前遭橋頭地院依殺人等罪嫌裁定收押包括車行員工負責運屍自首的詐欺通緝犯穆姓男子（22歲），以及吳姓（33歲）、葉姓（25歲）、陳姓（28歲）等4人，黃姓少年則裁定收容。

原本檢方偵訊後，命車行老闆林姓男子（25歲）、員工劉姓男子（23歲）以及友人楊姓（19歲）、陳姓（22歲）等4人飭回，但林、劉2人被飭回後，隔天即搭機逃往南韓；檢警專案小組持續蒐證，研判林疑為整起幕後殺人案的指使者。

檢警專案小組掌握林、劉2人潛逃南韓行蹤後，經刑事局國際科聯繫駐南韓聯絡官與南韓警方積極查緝林、劉到案，並由南韓駐外聯絡官將2人解押返國，由刑大大隊長鄢志豪帶領專案小組，持橋頭地檢署所核發拘票，昨天下午2時21分在桃園國際機場將林、劉2嫌拘提到案，檢警今將釐清整起殺人過程及背後動機。

回顧這起權利車行殺人運屍案，涉及詐欺案遭通緝逃亡2年的穆姓男子（22歲），1年多前藏身楠梓區某權利車行工作，上月30日晚間7點多向楠梓警分局報案指稱「打死人」要自首，警方原以為他惡作劇，直到當晚近10時許，穆男駕黑色轎車載屍直衝楠梓分局才揭開這起驚人載屍命案。

穆男被逮後，聲稱懷疑同事張男偷他10萬元不還，持熱熔膠條將他痛毆，見張沒氣息曾施以心肺復甦術急救，後見張已死亡，獨自駕車載屍至台東市，沿途將熱熔膠條丟屏東山區，因認為「東窗事發」掩蓋不了罪刑，才又折返高雄載屍自首。

但警方調閱案發現場監視器及車辨系統追查，發現整起案情為集體虐殺案，陸續將涉案犯嫌拘提到案，並在台東及高市仁武區起出被害人手機殼及穆男手機。

專案小組對穆男等犯嫌供詞和蒐證影像交叉比對，發現張男當晚在權利車行一樓被多人集體持熱熔膠及棍棒凌虐痛毆長達2小時，導致頭部、臀部及四肢等身體多處受傷在痛苦哀號中斷了氣。

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國。記者石秀華／翻攝

高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國，高市警方專案小組持拘票逮人。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區權利車行菜鳥員工張姓男子遭殺害命案，林姓老闆及劉姓員工被飭回後潛逃南韓，刑事局透過駐韓聯絡官將2人逮回，昨押解返國，高市警方專案小組持拘票逮人。記者石秀華／翻攝

車行 虐殺 老闆

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