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新莊男騎車搖晃拒檢蛇行飆逃 警逮人驚見酒測值0.41還毒駕公危送辦
新北市46歲黃男昨天傍晚騎車時因不斷搖晃，新莊警發現可疑上前攔查。不料黃男竟加速逃逸，沿途還不斷蛇行、闖紅燈及跨越雙黃線，最後仍被警方逮捕，黃男酒測值高達0.41，唾液毒品快篩也呈陽性，詢後依公危、毒品送辦，違規部分也依法舉發。
新莊警分局新莊派出所員警於昨天傍晚5時許巡邏行經環漢路一段與利濟街口時，發現1名騎士行車搖晃、形跡可疑遂上前示意攔查。這名黃姓男騎士一開始佯裝配合，不料隨即加速逃逸，沿途不斷蛇行、闖紅燈及跨越雙黃線，嚴重危害其他用路人安全。
員警尾隨追捕並掌握其行車動向，於中環路一段與瓊泰路迴轉路口將其攔停，成功制止危險駕駛行為。此時警方發現黃男身上散發明顯酒氣，經酒測發現他酒測值高達0.41嚴重超標，進一步實施唾液毒品快篩又發現呈安非他命及鴉片類陽性反應，警員立即依道路交通管理處罰條例第35條規定製單舉發並扣車，同時依法採集尿液送驗，詢後依公共危險及毒品罪嫌移送法辦，毒品部分仍待尿液檢驗結果進一步確認。另針對黃男沿途闖紅燈、跨越雙黃線等多項交通違規行為，警方亦逐一依法製單舉發。
新莊警分局強調，酒駕、毒駕零容忍，拒檢逃逸更不容挑戰公權力，警方將持續秉持強勢執法、嚴正取締原則，加強查緝酒駕、毒駕及各類重大交通違規行為，全力維護交通秩序，守護市民生命財產安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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