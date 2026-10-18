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嘉市交通事故連3周升溫 警方鎖定3大熱點執法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警察局第二分局統計，今年截至10月15日，轄區A2類交通事故共3039件，雖較去年同期減少119件，但最近連續3周事故件數高於去年每周平均值。警方將從20日起加強取締重大交通違規，另提醒民眾，10月31日起毒駕新制上路，拒絕毒品檢測首次即罰27萬元，再犯加重處罰且累計無上限。

警方統計，今年1月1日至10月15日，轄區A2類交通事故3039件，較去年同期3158件減少119件，降幅約3.8%。不過，近期事故有增加趨勢，連續3周高於去年每周平均值，警方將針對事故熱點及高風險時段加強執法

依9月1日至10月15日事故資料分析，轄區事故最多路段為忠孝路53件，其次為吳鳳南路45件、林森東路25件。事故高峰集中在下午4時至6時，共71件，其次為晚間6時至8時69件，以及上午10時至中午12時63件，顯示傍晚交通尖峰時段仍是事故防制重點。

第二分局表示，20日起將針對支線道未讓幹線道先行、闖紅燈、未停讓行人及酒駕、毒駕等重大違規加強取締，並在重要路口、易肇事路段增加巡邏及執法密度，配合科技執法與交通工程改善，降低事故風險。

此外，道路交通管理處罰條例修正條文將於10月31日施行，機車毒駕最高罰12萬元，汽車最高罰15萬元，再犯者按前次罰鍰加罰9萬元，累計無上限；拒絕毒品檢測首次即罰27萬元，再犯按前次罰鍰加罰18萬元，同樣沒有累計上限。

警方提醒，駕駛人行經閃光號誌或無號誌路口，應遵守「慢、看、停」原則，注意行人及來車，避免因搶快或未依規定停讓造成事故。

嘉義市警方夜間執行交通攔檢勤務，針對酒駕、毒駕等違規行為加強取締，防制交通事故發生。圖／警方提供
嘉義市警方夜間執行交通攔檢勤務，針對酒駕、毒駕等違規行為加強取締，防制交通事故發生。圖／警方提供

嘉義市警方針對酒駕、毒駕等重大交通違規加強攔檢，提醒民眾10月31日起毒駕新制上路，拒絕毒品檢測首次即罰27萬元。圖／警方提供
嘉義市警方針對酒駕、毒駕等重大交通違規加強攔檢，提醒民眾10月31日起毒駕新制上路，拒絕毒品檢測首次即罰27萬元。圖／警方提供

嘉義市警方宣導「路口慢、看、停」交通安全觀念，提醒汽機車駕駛人接近路口應減速，注意行人並依規定停讓。圖／警方提供
嘉義市警方宣導「路口慢、看、停」交通安全觀念，提醒汽機車駕駛人接近路口應減速，注意行人並依規定停讓。圖／警方提供

嘉義市政府警察局提醒駕駛人，行經設有「停」標誌的路口，應停車觀察，確認安全後再通行，違規最高可處1800元罰鍰。圖／警方提供
嘉義市政府警察局提醒駕駛人，行經設有「停」標誌的路口，應停車觀察，確認安全後再通行，違規最高可處1800元罰鍰。圖／警方提供

交通事故 執法 嘉義

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