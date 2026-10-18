獨／高雄權利車行殺人運屍案重大發展 主嫌逃南韓遭遣返押回台

高市權利車行員工穆姓男子稱和同事張姓男子有10萬元債務糾紛，上月29日持熱熔膠條痛毆張男凌虐致死，後載屍至台東又折返高雄自首；警方查出全案為集體虐殺案共逮9人，除穆男一人扛罪運屍、共犯吳姓男子動手被依殺人罪收押外，疑幕後主嫌在案發後逃往南韓，昨遭遣返回台時，被警方從機場押解到高雄，今將進一步詢問，以釐清整起殺人案動機。

據了解，這名主嫌疑在案發後，利用穆男獨自一人扛下殺人罪責駕車運屍至台東的時間，趁機在檢警查到頭上時早一步搭機離台；後專案小組根據包括穆男在內9名共犯或在場人供詞交叉比對，研判穆男供述和死者張男有10萬元債務糾紛才起殺機的理由不單純，全案背後疑有藏鏡人教唆犯案。

專案小組掌握該名主嫌在案發後潛逃南韓躲藏約19天，昨從南韓被遣返回台，警方派員至機場押解回高雄，今天將進一步釐清整起殺人藏屍的事發經過及動機。

回顧這起權利車行殺人運屍案，涉及詐欺案遭通緝逃亡2年的穆姓男子（22歲），1年多前藏身楠梓區某權利車行工作，上月30日晚間7點多向楠梓警分局報案指稱「打死人」要自首，警方原以為他惡作劇，直到當晚近10時許，穆男駕黑色轎車載屍直衝楠梓分局才揭開這起驚人載屍命案。

穆男被逮後，聲稱懷疑同事張男偷他10萬元不還，持熱熔膠條將他痛毆，見張沒氣息曾施以心肺復甦術急救，後見張已死亡，獨自駕車載屍至台東市，沿途將熱熔膠條丟屏東山區，因認為「東窗事發」掩蓋不了罪刑，才又折返高雄載屍自首。

但警方調閱案發現場監視器及車辨系統追查，發現29日深夜11時至隔天清晨除穆男和死者張男在車行外，車行老闆林姓男子（25歲）、員工劉姓男子（23歲）以及友人吳姓（33歲）、楊姓（19歲）、陳姓（28歲）、另名陳姓（22歲）及葉姓（25歲）、黃姓少年等8人在場，陸續將涉案犯嫌拘提到案，並在台東及高市仁武區起出被害人手機殼及穆男手機。

警方對穆男等犯嫌供詞和蒐證影像交叉比對，發現張男當晚在權利車行一樓被多人集體持熱熔膠及棍棒凌虐痛毆長達2小時，導致頭部、臀部及四肢等身體多處受傷在痛苦哀號中斷了氣，直至清晨有人協助穆男將死者屍體搬運上車。

穆男被依重傷害致死罪嫌且有逃亡、串證、滅證之虞，經橋頭地檢署向法院聲請羈押禁見獲准；另共犯吳男則因被共犯咬出動手虐打張男，因供詞反覆，被檢方依殺人等罪嫌聲押獲准，另葉姓和陳姓2人聲押，其餘人飭回，黃姓少年則函送高雄少年法院審理。

高市權利車行員工穆姓男子稱因懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死後載屍至楠梓警分局自首。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工穆姓男子稱因疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死後載屍至楠梓警分局自首；圖為載屍轎車。聯合報系資料照

高市權利車行員工張姓男子遭凌虐致死命案，警方逮９嫌；圖為犯嫌案發前後進出車行畫面。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工張姓男子遭多人集體凌虐毆打致死命案，警方案發後陸續逮獲或拘提９名犯嫌。記者石秀華／翻攝