台美合作查獲遊艇藏毒 谷立言：共同打擊跨境犯罪

美國在台協會（AIT）處長谷立言肯定台美合作緝毒成果，並指美國將持續堅定支持台灣參與有意義的國際事務。記者巫鴻瑋／攝影

調查局南部機動工作站接獲美國緝毒署情資，一月間會同海巡署等單位在高雄外海攔截帝詩號遊艇，查獲市值逾四十五億元、共一千五百公斤的Ｋ他命，高雄地檢署依毒品危害防制條例起訴陳姓船長等五人。行政院長卓榮泰昨與美國在台協會處長谷立言出席緝毒表揚記者會，谷立言指美國將持續與台灣站在一起，支持台灣追求有意義的國際參與。

檢調指出，去年底接獲美國緝毒署通報，指有一批柬埔寨製毒集團的毒品將輸往台灣，調查局南機站報請雄檢指揮偵辦，專案小組監聽發現，涉案的帝詩號陳姓船長與王姓船員，暗中與鄭姓等三名同夥以「明天五點釣魚」當暗號，一月廿六日清晨，陳、王二人向海關申報出海釣魚，實際上，鄭姓等三名同夥早已藏身遊艇密艙內。

當天上午八時，遊艇航行至高雄外海與運毒母船碰頭，雙方為避免通訊遭監聽，在海上改以傳統「打旗號」確認身分，隨後由母船將毒品放在救生筏上，再由陳姓船長接走。

谷立言表示，若沒有台灣調查局與海巡署夥伴的專業、技能與協同努力，不可能完成緝毒，美國在台協會感謝調查局、海巡署與美國緝毒署密切合作，完成偵查與查扣。谷立言細數台美合作成果，包括聯手揭發涉及一億美元、被害人多為長者的重大詐欺洗錢案，雙方也在印太地區建立重要執法先例，支持台灣針對出口藥品打錠機必須加印序號的規範。

谷立言說，讓台灣參與國際社會，將能強化全球合作，確保有能力、負責任的夥伴都能盡一分心力，解決當今世界最迫切的挑戰，包括共同打擊跨境犯罪。卓揆表示本案是跨部會與國際合作典範，並感謝美國緝毒署提供關鍵情資。

據了解，本案檢警調歷經數月監聽，多次掌握帝詩號遊艇要出海，詎料毒梟察覺檢調的監控，多次以暗號「今天海上有風暴」、「無魚可釣」取消行動，導致線索一次又一次中斷，不少調查官以為功虧一簣。長期處於緊張高壓環境下，部分調查官身體健康出現問題，即使破案，仍有人出現幻聽、作惡夢，調查局將向行政院爭取緝毒人員醫療照護。