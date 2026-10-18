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銅價飆漲 黑市收購價高 電纜竊案暴增

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

ＡＩ、電網及科技產業發展帶動用銅需求，國際銅價居高不下，電纜成為竊賊覬覦目標，台積電嘉義廠、台北捷運萬大線工地都曾遭竊。警政署統計，今年前八月全國民生竊盜減少近一成二，電纜竊案卻增加近百分之九，銅價飆漲成為重要誘因。

警政署統計，今年一至八月全國民生竊盜共六一五一件，較去年同期減少八三○件，降幅約百分之十二；住宅竊盜減少約百分之十五，車輛零件及車內物品竊盜更大減逾五成。唯獨電纜竊案從一七一五件增至一八六八件，是六大民生竊盜類型中唯一增加的項目，占整體逾三成。

世界銀行統計，去年前八月國際銅價平均每公噸約九五○六美元，今年同期漲至一萬三三○一美元，漲幅近四成。國際能源署指出，ＡＩ資料中心、電網擴建及全球電氣化推升用銅需求，加上大型銅礦供應受阻、美國關稅政策等因素，進一步推高銅價。

銅不僅是電纜重要原料，也是科技產業及電力設備不可或缺的金屬，國際銅價攀升，也帶動國內廢銅回收行情。據商品市場報價，八月北部裸銅線大盤收購價每公斤四四○元，本月十二日已達四五一元。警方指出，黑市銷贓價格也會隨國際銅價波動；熟悉金屬價值及銷贓管道的慣竊，結夥反覆犯案。

高價銅料也讓大型工程成為下手目標。莊姓工程行負責人夥同兩名員工，利用工作之便，多次以油壓剪、砂輪機竊取台積電嘉義廠工地電纜，再運往嘉義、屏東資源回收場變賣，嘉義地院分別判三人四年至四年八月不等徒刑。台北捷運萬大線工地七月也發生連續竊案，張姓竊賊首次得手後，三天後又回到工地行竊。

今年一至八月，工廠、工地、工寮、空地及倉庫發生九二六件電纜竊案，約占總數五成。警方表示，工地及偏僻山區常因缺乏人員看守、監視設備不足，增加追查難度，部分嫌犯遭查獲時，已連續行竊多次。桃園警方七月即與台電研商防竊對策，台電指出，銅價較去年同期上漲約百分之卅八，盼從銷贓管道阻斷竊賊獲利。

電纜 銅價 市價

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