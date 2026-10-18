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電纜遭竊影響大 復舊耗時耗費

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

屏東市瑞光南路上月底卅九盞路燈接連不亮，道路入夜一片昏暗，民眾擔心安全，市公所追查才發現不是路燈故障，而是電纜遭竊，必須重新施工。竊賊看上的是電纜裡的銅，受影響的卻是每天經過的駕駛及行人；類似情況也發生在苗栗，偏僻地區電纜遭竊造成停電，連農田抽水都受到波及。

台北市王姓警官說，電纜遭竊的代價，有時遠超過線材本身的價值，台北市信義區一處地下管道工程二○二○年遭竊賊剪取電纜，承包商為恢復原有設備，因工程規範不允許直接接線修補，必須重新購置四條、總長五千七百公尺的電纜，並進行安裝、復舊工程。台北地院二○二二年判決，竊嫌須賠償六百四十萬餘元，其中光是購買線材就要三百零三萬餘元，其餘還包括重新施工及相關費用。

竊賊將電纜剝皮變賣，通常只按金屬重量換取現金，但電纜原本可能連接整套供電、照明或工程設備，一旦遭剪斷，除了重新購買線材，還可能必須挖掘、重新鋪設及檢驗。

台電曾指出，電纜失竊不僅造成公司財物損失，還可能導致區域停電，影響家庭用電、農田抽水及道路照明，部分公共設施更需要耗費時間修復。

王姓警官說，電纜竊案偵辦難度較一般竊盜高，因為嫌犯常鎖定偏僻山區及無人看守的工地，附近缺乏監視器，警方不容易掌握行蹤；部分竊嫌又熟悉電纜價值及銷贓方式，具有多次竊盜前科，甚至結夥犯案，查獲時往往不只涉及一起案件。

北投警方今年偵辦陽明山連續竊纜案，就發現吳姓嫌犯刻意繞行沒有監視器的山路，還不斷轉移贓物、更換藏匿處所，警方逐一比對監視器影像、追查活動軌跡，才順利逮人。遭竊電纜總重超過一百公斤，台電供電也受到影響，警方至今仍在追查銷贓管道。

電纜 苗栗 信義區

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