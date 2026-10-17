快訊

心臟權威朱志生「閃貓」車禍驟逝！高醫發聲：深受肯定的好醫師

NBA／詹皇主場首秀飛扣引爆全場！迎生涯第24季宣告「這只是開始」

星巴克新制惹議…為何不全品項漲15元？內行人揭暗黑真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台美合作破調查局緝毒史上最大宗 帝詩號遊艇密艙夾藏1500公斤K毒

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

台美聯手緝毒再創歷史紀錄，調查局南部機動工作站接獲美國緝毒署（DEA）情資，掌握有毒品走私集團利用遊艇走私巨量毒品入境，檢警調歷經數月監聽與跨國情資交流，會同海巡署等單位，於今年1月26日在高雄外海成功攔截「帝詩號」遊艇，當場在船內密艙查獲市值逾45億元、重達1500公斤的K他命，並逮捕陳姓船長等5人到案，雄檢偵結後，依違反毒品危害防制條例將全案提起公訴。

檢調指出，去年底接獲美國緝毒署通報，指有一批柬埔寨製毒集團的毒品將輸往台灣，調查局南機站獲報後報請高雄地檢署指揮偵辦，專案小組監聽發現，涉案的「帝詩號」陳姓船長與王姓船員，暗中與鄭姓等3名同夥以「明天5點釣魚」作為犯案暗號，今年1月26日清晨，陳、王2人向海關申報出海釣魚，實際上，鄭姓等3名同夥早已藏匿在遊艇密艙內。

當天上午8點多，遊艇航行至高雄外海與運毒母船碰頭，雙方為防範電信遭科技監控，在海上改以傳統「打旗號」確認身分，隨後由母船將毒品放置在救生筏上交由陳姓船長接走。 

陳姓船長指揮同夥將毒品搬運至密艙，並用利刃刺破救生筏沉入海中滅證，正當遊艇準備返航時，早已全盤掌握行蹤的海巡艦艇立刻上前攔停，遊艇一度加速逃逸，仍被押解回港搜索，當場在密艙內搜出以茶葉袋包裝、總重達1500公斤的1500包K他命。

行政院長卓榮泰今天會同美國在台協會（AIT）處長谷立言、法務部長鄭銘謙南下表揚。卓榮泰表示，此次查獲巨量K他命，成功阻絕毒品流入社會，守護了國人健康與國家安全，成功更是跨機關、跨部會及國際合作的最佳展現，並特別感謝美國緝毒署（DEA）的協助，彰顯台灣在國際反毒防線上的關鍵實力。 

谷立言表示，這是美台執法合作的又一重大成就，這項行動的成功歸功於調查局與海巡署夥伴們的專業、技能及協同合作，並在美國緝毒署的密切配合下完成，美台雙方的執法夥伴關係再次證明能帶來實質成果，不僅使我們的社會更安全、更有保障，受益者更擴及整個國際社會。

谷立言也提及，雙方過去不僅聯手破獲以台北為基地、涉及700多個詐欺網站的跨國詐欺集團，查獲涉及1億美元、受害者多為年長者的重大詐欺與洗錢案，更在亞太地區開創重要的執法先例，支持台灣要求出口打錠機加印序號的規定，藉此強化防範毒販取得相關製藥設備，美國將持續堅定支持台灣參與有意義的國際事務，確保所有具備能力的夥伴能共同因應跨國犯罪等全球挑戰，美台將持續攜手讓社區與家庭更加安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

行政院長卓榮泰與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人南下高雄，出席破獲跨國毒品走私案發布會。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人南下高雄，出席破獲跨國毒品走私案發布會。記者巫鴻瑋／攝影

今年1月26日在高雄外海「帝詩號」遊艇查獲市值逾45億元、重達1500公斤的K他命。記者巫鴻瑋／攝影
今年1月26日在高雄外海「帝詩號」遊艇查獲市值逾45億元、重達1500公斤的K他命。記者巫鴻瑋／攝影

行政院長卓榮泰與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人南下高雄，出席破獲跨國毒品走私案發布會。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人南下高雄，出席破獲跨國毒品走私案發布會。記者巫鴻瑋／攝影

行政院長卓榮泰感謝美國方面的協助，彰顯台灣在國際反毒防線上的關鍵實力。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰感謝美國方面的協助，彰顯台灣在國際反毒防線上的關鍵實力。記者巫鴻瑋／攝影

美國在台協會（AIT）處長谷立言肯定台灣執法緝毒成果，美國將持續堅定支持台灣參與有意義的國際事務。記者巫鴻瑋／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言肯定台灣執法緝毒成果，美國將持續堅定支持台灣參與有意義的國際事務。記者巫鴻瑋／攝影

調查局 遊艇 台美 毒品 走私 海巡署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／破獲製毒工廠！彰警抄出市價7300萬毒品 2嫌羈押

刑事局防跨國鎮壓 籲民眾勿成境外勢力協力者

平鎮警方掃蕩不法查獲12件13人 超商巡守逮詐團車手查扣30萬

張婉瑩監視賴清德兒子案外案！CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

相關新聞

台美合作破調查局緝毒史上最大宗 帝詩號遊艇密艙夾藏1500公斤K毒

台美聯手緝毒再創歷史紀錄，調查局南部機動工作站接獲美國緝毒署（DEA）情資，掌握有毒品走私集團利用遊艇走私巨量毒品入境，檢警調歷經數月監聽與跨國情資交流，會同海巡署等單位，於今年1月26日在高雄外海成功攔截「帝詩號」遊艇，當場在船內密艙查獲市值逾45億元、重達1500公斤的K他命，並逮捕陳姓船長等5人到案，雄檢偵結後，依違反毒品危害防制條例將全案提起公訴。

平鎮警方掃蕩不法查獲12件13人 超商巡守逮詐團車手查扣30萬

為打擊不法行為，桃園市平鎮分局、中壢分局啟動「雷霆除暴專案」，平鎮累計查獲查獲毒品案7件8人、詐欺案2件2人、酒後駕車公共危險2件2人及違反洗錢防制法通緝1件1人，合計12件13人，中壢查獲查獲各類刑案101件88人。

影／甜美女房仲遭隨機殺害還焚屍 致命原因曝光

桃園市八德區永忠街本月11日清晨發生女房仲遭割喉焚屍命案，桃園地檢署會同法醫研究所前午解剖複驗逾4小時，初步確認死者疑因刀傷釀大量出血，引發休克死亡，已採集檢體化驗，將待鑑定報告出爐，比對在押林凶嫌供詞，還原案發經過後起訴。

保全監守自盜劫走運鈔車 得手1450萬 4人羈押

郭姓保全本月八日駕駛運鈔車至蝦皮智取店等商家收款，將同車新人支開後，獨自駕車逃逸，劫走車內一四五○萬元，警方獲報逮捕郭姓兄弟檔在內四名嫌犯，追回一二五五萬元，檢方認郭男等四人涉嫌重大，且有逃亡串證之虞，依業務侵占、洗錢罪聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。