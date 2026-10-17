台美合作破調查局緝毒史上最大宗 帝詩號遊艇密艙夾藏1500公斤K毒

台美聯手緝毒再創歷史紀錄，調查局南部機動工作站接獲美國緝毒署（DEA）情資，掌握有毒品走私集團利用遊艇走私巨量毒品入境，檢警調歷經數月監聽與跨國情資交流，會同海巡署等單位，於今年1月26日在高雄外海成功攔截「帝詩號」遊艇，當場在船內密艙查獲市值逾45億元、重達1500公斤的K他命，並逮捕陳姓船長等5人到案，雄檢偵結後，依違反毒品危害防制條例將全案提起公訴。

檢調指出，去年底接獲美國緝毒署通報，指有一批柬埔寨製毒集團的毒品將輸往台灣，調查局南機站獲報後報請高雄地檢署指揮偵辦，專案小組監聽發現，涉案的「帝詩號」陳姓船長與王姓船員，暗中與鄭姓等3名同夥以「明天5點釣魚」作為犯案暗號，今年1月26日清晨，陳、王2人向海關申報出海釣魚，實際上，鄭姓等3名同夥早已藏匿在遊艇密艙內。

當天上午8點多，遊艇航行至高雄外海與運毒母船碰頭，雙方為防範電信遭科技監控，在海上改以傳統「打旗號」確認身分，隨後由母船將毒品放置在救生筏上交由陳姓船長接走。

陳姓船長指揮同夥將毒品搬運至密艙，並用利刃刺破救生筏沉入海中滅證，正當遊艇準備返航時，早已全盤掌握行蹤的海巡艦艇立刻上前攔停，遊艇一度加速逃逸，仍被押解回港搜索，當場在密艙內搜出以茶葉袋包裝、總重達1500公斤的1500包K他命。

行政院長卓榮泰今天會同美國在台協會（AIT）處長谷立言、法務部長鄭銘謙南下表揚。卓榮泰表示，此次查獲巨量K他命，成功阻絕毒品流入社會，守護了國人健康與國家安全，成功更是跨機關、跨部會及國際合作的最佳展現，並特別感謝美國緝毒署（DEA）的協助，彰顯台灣在國際反毒防線上的關鍵實力。

谷立言表示，這是美台執法合作的又一重大成就，這項行動的成功歸功於調查局與海巡署夥伴們的專業、技能及協同合作，並在美國緝毒署的密切配合下完成，美台雙方的執法夥伴關係再次證明能帶來實質成果，不僅使我們的社會更安全、更有保障，受益者更擴及整個國際社會。

谷立言也提及，雙方過去不僅聯手破獲以台北為基地、涉及700多個詐欺網站的跨國詐欺集團，查獲涉及1億美元、受害者多為年長者的重大詐欺與洗錢案，更在亞太地區開創重要的執法先例，支持台灣要求出口打錠機加印序號的規定，藉此強化防範毒販取得相關製藥設備，美國將持續堅定支持台灣參與有意義的國際事務，確保所有具備能力的夥伴能共同因應跨國犯罪等全球挑戰，美台將持續攜手讓社區與家庭更加安全。

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行政院長卓榮泰與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人南下高雄，出席破獲跨國毒品走私案發布會。記者巫鴻瑋／攝影

今年1月26日在高雄外海「帝詩號」遊艇查獲市值逾45億元、重達1500公斤的K他命。記者巫鴻瑋／攝影

行政院長卓榮泰與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人南下高雄，出席破獲跨國毒品走私案發布會。記者巫鴻瑋／攝影

行政院長卓榮泰感謝美國方面的協助，彰顯台灣在國際反毒防線上的關鍵實力。記者巫鴻瑋／攝影