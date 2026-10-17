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平鎮警方掃蕩不法查獲12件13人 超商巡守逮詐團車手查扣30萬
為打擊不法行為，桃園市平鎮分局、中壢分局啟動「雷霆除暴專案」，平鎮累計查獲查獲毒品案7件8人、詐欺案2件2人、酒後駕車公共危險2件2人及違反洗錢防制法通緝1件1人，合計12件13人，中壢查獲查獲各類刑案101件88人。
其中，平鎮分局北勢派出所專案警力，在超商發現一名男子在自動提款機前頻繁提領大筆現金，形跡可疑，警員隨即上前盤查，查獲該名男子涉嫌擔任詐欺集團提款車手，並當場查扣贓款30萬餘元。警方除依法查扣相關證物，依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦外，也將持續向上溯源追查不法金流，瓦解詐欺集團犯罪網絡。
中壢分局於10月14日、16日分別動員60名及64名，共124警力次，16日晚間由副分局長鄧伯群率隊執行勤務。中壢警分局本周(10日至16日)再查獲各類刑案101件88人，其中查獲詐欺案件36件36人、竊盜案件9件9人、毒品案件12件12人、公共危險案件（包含酒、毒駕）20件20人，並查獲各類通緝案件16件15人，展現打擊犯罪的決心。
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