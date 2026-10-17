影／甜美女房仲遭隨機殺害還焚屍 致命原因曝光

桃園市八德區永忠街本月11日清晨發生女房仲遭割喉焚屍命案，桃園地檢署會同法醫研究所前午解剖複驗逾4小時，初步確認死者疑因刀傷釀大量出血，引發休克死亡，已採集檢體化驗，將待鑑定報告出爐，比對在押林凶嫌供詞，還原案發經過後起訴。

檢警指出，由於盧女遺體遭到焚燒，表面可見大面積燒傷，增加傷勢辨識及死因判定的難度，檢警透過解剖進一步檢視傷勢，並針對刀傷及燒傷區域仔細採證。

經過4個多小時的解剖程序，法醫團隊初步認為，死者疑因大量出血引發休克致死，相關檢體已送法醫研究所進行化驗，仍須等待正式鑑定報告確認。遺體完成解剖後，也發還家屬，送回花蓮家鄉進行後續事宜。

據了解，法醫研究所原預計最快1個月完成鑑定報告，承辦檢察官盼能加速作業、提前取得結果，進一步釐清死者的詳細傷勢、受傷順序及案發細節，以便檢方據此將在押被告林志峰的供述，與解剖鑑定結果及其他相關證據交叉比對，確認林嫌說法是否與客觀跡證相符，進一步還原命案發生過程。

檢警表示，全案將由國民法官法庭審理，相關物證的採集、保存及比對均須審慎處理，以確保證據完整並供後續司法程序使用。全案仍將以法醫研究所正式鑑定報告及後續蒐證結果為依據，持續釐清犯罪經過，依法偵辦。

桃園市警局刑事鑑識中心人員。記者陳恩惠／攝影

盧女家屬抵達解剖室後，快步進入未發一語。記者陳恩惠／攝影