快訊

秋老虎今飆36度高溫！吳德榮：薔琵將是「超級聖嬰年」大型強颱 恐直撲台灣

影／甜美女房仲遭隨機殺害還焚屍 致命原因曝光

張秀卿2度離婚神隱！控前夫不還錢 王國贊行蹤曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／甜美女房仲遭隨機殺害還焚屍 致命原因曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區永忠街本月11日清晨發生女房仲遭割喉焚屍命案，桃園地檢署會同法醫研究所前午解剖複驗逾4小時，初步確認死者疑因刀傷釀大量出血，引發休克死亡，已採集檢體化驗，將待鑑定報告出爐，比對在押林凶嫌供詞，還原案發經過後起訴。

檢警指出，由於盧女遺體遭到焚燒，表面可見大面積燒傷，增加傷勢辨識及死因判定的難度，檢警透過解剖進一步檢視傷勢，並針對刀傷及燒傷區域仔細採證。

經過4個多小時的解剖程序，法醫團隊初步認為，死者疑因大量出血引發休克致死，相關檢體已送法醫研究所進行化驗，仍須等待正式鑑定報告確認。遺體完成解剖後，也發還家屬，送回花蓮家鄉進行後續事宜。

據了解，法醫研究所原預計最快1個月完成鑑定報告，承辦檢察官盼能加速作業、提前取得結果，進一步釐清死者的詳細傷勢、受傷順序及案發細節，以便檢方據此將在押被告林志峰的供述，與解剖鑑定結果及其他相關證據交叉比對，確認林嫌說法是否與客觀跡證相符，進一步還原命案發生過程。

檢警表示，全案將由國民法官法庭審理，相關物證的採集、保存及比對均須審慎處理，以確保證據完整並供後續司法程序使用。全案仍將以法醫研究所正式鑑定報告及後續蒐證結果為依據，持續釐清犯罪經過，依法偵辦。

桃園市警局刑事鑑識中心人員。記者陳恩惠／攝影
桃園市警局刑事鑑識中心人員。記者陳恩惠／攝影

盧女家屬抵達解剖室後，快步進入未發一語。記者陳恩惠／攝影
盧女家屬抵達解剖室後，快步進入未發一語。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署檢察官王俊蓉抵達時，頻頻詢問八德警方相關案情。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官王俊蓉抵達時，頻頻詢問八德警方相關案情。記者陳恩惠／翻攝

房仲 遺體 命案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／疑照護壓力…高雄老夫妻成焦屍 生前找車位畫面曝光

高雄火燒車！休旅車引擎仍運轉 驚見前座2人成焦屍

日本知名餐飲「餃子的王將」前社長遭槍殺 工藤會黑道幹部獲判無罪

汐止中年夫妻檔疑經濟壓力高處墜落 妻當場身亡、夫送醫搶救也不治

相關新聞

影／甜美女房仲遭隨機殺害還焚屍 致命原因曝光

桃園市八德區永忠街本月11日清晨發生女房仲遭割喉焚屍命案，桃園地檢署會同法醫研究所前午解剖複驗逾4小時，初步確認死者疑因刀傷釀大量出血，引發休克死亡，已採集檢體化驗，將待鑑定報告出爐，比對在押林凶嫌供詞，還原案發經過後起訴。

保全監守自盜劫走運鈔車 得手1450萬 4人羈押

郭姓保全本月八日駕駛運鈔車至蝦皮智取店等商家收款，將同車新人支開後，獨自駕車逃逸，劫走車內一四五○萬元，警方獲報逮捕郭姓兄弟檔在內四名嫌犯，追回一二五五萬元，檢方認郭男等四人涉嫌重大，且有逃亡串證之虞，依業務侵占、洗錢罪聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。