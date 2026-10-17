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保全監守自盜劫走運鈔車 得手1450萬 4人羈押

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

郭姓保全本月八日駕駛運鈔車至蝦皮智取店等商家收款，將同車新人支開後，獨自駕車逃逸，劫走車內一四五○萬元，警方獲報逮捕郭姓兄弟檔在內四名嫌犯，追回一二五五萬元，檢方認郭男等四人涉嫌重大，且有逃亡串證之虞，依業務侵占、洗錢罪聲押禁見獲准。

警方調查，涉案的郭姓兄弟檔、劉姓及王姓男子四人年紀均在卅歲以下，其中一名共犯女友也列關係人，迄今未到案，警方將約談她說明。

據了解，郭男聲稱因缺錢花用，才出此下策，據調查，郭男債務僅十多萬元，但案發後他並未將贓款用來還債，反而砸錢買了權利車，顯然並非因債務逼急監守自盜，警方對其說詞持保留態度，擴大偵辦。

警方調查，郭男駕駛運鈔車行經台南安平區健康路時，藉故將另名保全支開，隨即駕駛運鈔車逃逸至南區永成路上棄置，並自運鈔車內金庫，專挑千元大鈔收刮於自備提袋內，得手一四五○萬元後，騎乘事先準備好的機車逃逸。

專案小組逐層抽絲剝繭，迅速掌握另有劉姓、王姓、郭姓等三名共犯協助郭男逃匿，循線至台中市西屯區、台南市東區等處，拘提四嫌到案，查扣贓款一二五五萬元，以及用贓款購得權利車、手機等物品。

台南市第六警分局副分局長蔡佳璋說，台南市一家保全公司八日傍晚至分局報案，指稱當天下午發生運鈔員監守自盜，損失金額一四五○萬元，分局組成專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

保全 蝦皮 贓款

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