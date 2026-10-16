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刑事局防跨國鎮壓 籲民眾勿成境外勢力協力者

中央社／ 台北16日電

刑事局今天表示，持續防制跨國鎮壓，絕不容許境外勢力利用徵信業者、黑道或其他在台協力者，從事非法監控、恐嚇及暴力犯罪，將持續嚴正執法，並呼籲民眾勿成為在台協力者。

刑事局發布新聞資料指出，近期立法委員遭違法蒐集個資跟監，及國人或在台外籍人士遭毆打、潑漆等不法侵擾，疑涉跨國鎮壓事件。

刑事局表示，絕不容許境外勢力利用徵信業者、黑道幫派或其他在台協力者，從事非法監控、恐嚇及暴力犯罪。警方將針對具體不法事證積極蒐證，報請檢察官指揮偵辦，深入追查委託來源、資金流向及幕後指使者。

為防範徵信業者遭境外勢力利用，警政署9月邀經濟部、大陸委員會、徵信業者代表，辦理全國徵信業法治座談會，宣導嚴禁違法蒐集個資，及對高風險委託案的辨識能力。

針對黑道或其他人員接受境外勢力指使、收取報酬，從事毆打、恐嚇或聚眾施暴等行為，刑事局表示，偵辦後可依刑法及組織犯罪防制條例等規定嚴辦，涉案人最重可處10年有期徒刑，併科新台幣1億元以下罰金，且可依反滲透法加重刑期。

警方說，會持續採取「系統性掃黑、全方位打擊」策略清查幫派並深入追查幕後指使者及強力掃蕩相關協力網絡。

刑事局表示，民眾遭可疑跟監、偷拍、恐嚇、暴力侵害，應優先確保安全、保存證據，並儘速報警或檢舉。徵信業者及民眾對身分不明、報酬異常要求非法蒐集個資、跟監、滋擾特定人士的委託，應提高警覺並拒絕參與，切勿以身試法。

警方指出，將持續強化情資蒐報與跨機關合作，嚴查境外勢力在台協力網絡，維護社會秩序與國家安全。

針對跨境鎮壓案例，如卡米地喜劇俱樂部5月間遭潑糞、油漆，台北地檢署查出劉姓男子受中國不詳人士指使，教唆郭姓男子犯案，9月依恐嚇、毀損等罪起訴2人，建請從重量刑。

北檢認為，2人行為除造成卡米地喜劇俱樂部物品毀損，更使中共得以透過犯罪行為實施「跨境鎮壓」、限制台灣人民言論自由，產生壓抑言論自由及干擾民主價值的實質效果。

刑事局 潑漆 黑道

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