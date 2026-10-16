吸毒幻覺？請長假員工闖行政院對面社福協會縱火 掛「火衣」大喊救命

行政院對面的社團法人台灣露德協會，今天凌晨傳出驚悚縱火案。協會員工53歲陳姓男子不知何故，深夜持鑰匙闖入辦公室，在室內焚燒衣物後，將「著火中的衣服」懸掛在2樓窗外大聲呼救。警方獲報趕抵破門，見陳男情緒失控且持續以殺蟲劑對著打火機噴燒製造火焰，用拋射式電擊槍將他制伏並強制送醫，在場查獲毒品安非他命，警詢後依法送辦。

行政院對面的社團法人台灣露德協會，今天傳出驚悚縱火案。協會員工53歲陳姓男子不知何故，深夜持鑰匙闖入辦公室，在室內焚燒衣物後，竟將「著火中的衣服」懸掛在2樓窗外大聲呼救。圖／擷取自threads

警方今天凌晨0時20分接獲民眾報案，中山北路一段的辦公室2樓有人高舉著火衣服並大喊「救命」，到場發現情況怪異，立刻上樓查看，赫然發現門被反鎖，經通報里長及消防人員到場後破門。

警、消破門發現室內只有陳男一人，他仍情緒激動，持續以殺蟲劑和打火機製造火焰，考量現場氣氛怪異且有危害，並避免他有自傷或傷人之虞，依規定使用拋射式電擊槍，擊中後控制陳男，將他強制就醫。

警方隨後在場查扣殺蟲劑、打火機、毒品安非他命等證物，經聯繫協會負責人，得知陳男為協會員工，最近因情緒不穩請了2個月長假，不知為何會在凌晨持鑰匙闖入協會做出失控舉動。

警方指出，陳男目前仍在醫院治療，待他精神狀況穩定再製作筆錄，並對他採尿，警詢後將依縱火、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，社團法人台灣露德協會是一個秉持正義與仁愛精神的社會福利團體，前身為天主教仁愛修女會附設的「露德之家」，致力關懷受愛滋及藥癮影響的人，提供專業處遇、諮商、就業輔導與同儕互助等服務。

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