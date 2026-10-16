毒駕逆向騎到警察面前 吸甲基卡西酮上路還無照駕駛開罰逾12萬元罰單

高雄市鼓山警分局中洲派出所員警12日執行巡邏勤務時，在旗津區發現一名機車騎士不僅沿路逆向行駛、車身搖晃不穩，甚至大喇喇直接騎到警方正準備盤查其他車輛的位置，員警見狀隨即上前攔停，經唾液毒品檢測，當場驗出甲基卡西酮陽性反應，且進一步追查發現其駕照早已遭註銷，警方除依法開出總計超過12萬元的罰單外，全案也依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山警方表示，中洲派出所員警於12日上午11時許，在旗津區上竹巷執行巡邏勤務時，發現36歲的洪姓男子騎乘普通重型機車沿路逆向行駛，且行車搖晃、狀況危險，員警見狀立即上前攔停查處，盤查過程中發現洪男神情緊張、反應異常且身體搖晃，懷疑有毒駕嫌疑。

經徵得洪男同意後當場實施唾液毒品檢測，結果呈「甲基卡西酮」陽性反應，而甲基卡西酮就是俗稱強力仙丹、迷幻藥的毒品藥物。

警方進一步清查發現，洪男不僅涉嫌毒駕，其機車駕照更早已遭註銷，竟仍不知收斂無照騎車上路，針對洪男的危險駕駛行為，警方除依道路交通管理處罰條例第35條規定舉發毒駕並當場移置保管車輛外，也針對其無照駕駛及逆向行駛等違規事項依法併罰，總計面臨高達12萬7800元的罰鍰，全案訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

鼓山警方呼籲，施用毒品會嚴重危害駕駛人的注意力、判斷力及反應能力，若吸毒後開車上路，極易因反應遲鈍釀成重大交通事故，而無照駕駛與逆向行駛更是嚴重威脅用路人安全的惡行。警方將持續強力查緝毒駕與各項交通違規，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法，共同維護安全無虞的用路環境。

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