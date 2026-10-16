影／破獲製毒工廠！彰警抄出市價7300萬毒品 2嫌羈押

彰化縣田中警分局破獲製毒工廠，查扣第三級、第四級毒品淨重72.75公斤，市價高達7300萬元，製毒的趙姓與黃姓兩名男子被聲押，毒品繳交彰化地檢署，大型製毒工具放置警分局倉庫保管。

田中警分局今表示，查獲毒品數量龐大，彰檢檢察官指揮積極溯源，偵辦告一段落，因此今發布相關查辦成果。

田中警分局接獲檢舉彰化縣某處有製毒工廠，經長期蒐證後報請彰檢檢察官指揮偵辦，在今年6月間持搜索票到製毒工廠，當場逮捕主嫌趙男（42歲）及同夥黃男，查扣現場的甲基愷他命半成品、新興彩虹菸毒品，以及電子磅秤、攪拌機與脫水機等專業製毒裝備與證物。

經計算，這次掃蕩毒品行動查扣的第三級毒品α-PiHP純質淨重38公斤、愷他命純質淨重2.75公斤、第四級毒品4-甲基苯戊酮純質淨重32公斤，總市值約7300萬元，同步扣押犯罪不法所得現金270萬元。警詢後，依違反毒品危害防制條例移送偵辦，檢察官複訊後聲押，彰化地方法院裁定羈押。

田中分局分局長林鼎超表示，毒品為社會治安的萬惡根源，警方對於毒品犯罪抱持「零容忍」態度，未來將持續強化跨區情資整合與執法能量，嚴查嚴辦各類毒品製造、運輸及販賣案，絕不姑息。

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彰化縣田中警分局查獲製毒工廠，當場查扣第三級、第四級毒品淨重72.75公斤。圖／民眾提供