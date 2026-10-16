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檢察官吸毒...黃國昌質疑官官相護 劍青檢改：混淆視聽、煽動對立

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

對於新北地檢署就台北地檢署檢察官劉忠霖涉嫌吸毒予以緩起訴，民眾黨主席黃國昌批評是讓自己人「安全下莊」、「包庇遮醜」等語，檢察官團體「劍青檢改」稍早發出聲明反擊，表示「對此等混淆視聽、煽動對立、汙衊公衛制度之言論，深感唾棄」。

劍青檢改4點聲明如下：

1、緩起訴戒癮治療政策已逾18年，「初犯」能獲得緩起訴戒癮治療的比率已超過70%，如果扣掉已在監執行、羈押、另犯暴力重罪、重病不便、拒不出庭，或拒絕認罪之人口，更有將近80%「初犯」能獲得緩起訴戒癮治療的機會。而獲得緩起訴機會的唯一考量是：被告表達意願，而且同意全程配合、全額自費。這不會因為施用者之職業、貧富、貴賤而有差別，因為成癮者需要的是治療，與其職業無關。

2、黃主席抨擊「給予緩起訴戒癮治療」就是「讓被告安全下莊」，若非愚蠢無知，就是惡意煽動對立。緩起訴被告必須在2年以內的緩起訴監督期間內，全程自費門診，還要定期向觀護人報到驗尿，一旦違規，就會撤銷緩起訴，依然要送進去觀察勒戒，或者入監服刑。所以緩起訴戒癮治療比起直接抓去關，其實更增加了一段管制和監督的期間和強度。這個公衛制度怎麼到了黃主席的口中，就變成了「包庇遮醜」、「被告安全下莊」？這到底是愚蠢無知，還是惡意帶風向攻擊檢方，連帶汙蔑公衛制度？

3、本會呼籲黃主席回歸「科學 理性 務實」，遵循柯文哲前市長在2018年6月出席「北極星反毒計畫暨台北市毒品危害防制中心」記者會時致詞：「因為我是醫生，我們看待事情的視角會不一樣，大家要改變觀念，把吸毒的人當成『病人』，而不是『犯人』。」以及同年8月出席「成癮及酒駕醫療介入活動」，柯前市長再度強調：「不能單純把酒癮、藥癮者當成『犯人』，要當作『病人』來處理，長期而言效果會比較好；成癮問題單靠司法或警察抓人是沒有用的，關出來之後復發率還是很高，必須由衛生、社政、司法、警政及醫療單位共同介入，建立跨局處的合作網絡，透過醫療處遇才能真正降低再犯。」

4、台灣需要走向更安全、更具醫療人權、更能有效降低再犯率的犯防政策及公衛制度。我們不應該縱容惡意汙蔑，混淆視聽，製造對立，製造仇恨的立場態度。任何試圖激化仇恨，分化社會的政客言論，都應該被譴責，被唾棄，被拋棄到歷史的灰燼中。

民眾黨主席黃國昌就新北檢將北檢涉毒檢察官緩起訴，批評是讓自己人「安全下莊」、「包庇遮醜」，檢察官團體「劍青檢改」發出4點聲明反擊。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌就新北檢將北檢涉毒檢察官緩起訴，批評是讓自己人「安全下莊」、「包庇遮醜」，檢察官團體「劍青檢改」發出4點聲明反擊。聯合報系資料照

吸毒 黃國昌 檢察官

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