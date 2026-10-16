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影／支開菜鳥…台南保全劫運鈔車上千萬鉅款 兄弟檔等4嫌聲押獲准
台南傳出運鈔車運鈔員監守自盜案，郭姓運鈔員昨下午至蝦皮自取店等商家收款後，將同車新人支開後駕車逃逸，隨後將車內1450萬元現金盜走，棄車後隨即騎事前準備好機車逃逸，警方循線逮捕郭姓兄弟檔在內4嫌，追回1255萬元，餘贓款則用在購買權利車，郭等4人經檢方訊後均聲押獲准。
第六分局副分局長蔡佳璋說，台南市一家保全公司昨傍晚至台南市警六報案指出，當天下午發生運鈔員監守自盜，損失金額達1450萬元。第六分局立即組成專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。
警方調查，郭姓運鈔員駕駛運鈔車行經台南安平區健康路時，藉故將另一名運鈔員支開後，隨即駕駛運鈔車逃逸至南區永成路上棄置，並自運鈔車內金庫得手1450萬元後，立即騎乘事先準備好的機車逃逸。
專案小組依據相關證據逐層抽絲剝繭，迅速掌握另有劉姓、王姓、郭姓等3名共犯涉案協助郭嫌逃匿，復循線至台中市西屯區、台南市東區等處，順利將郭姓等4嫌拘提到案，並查扣贓款1255萬元及以贓款購得權利車、手機等物。
警方詢問後，依業務侵占及洗錢防制法等罪嫌將郭男等4嫌移送台南地檢署偵辦，案經檢方認涉嫌重大且有逃亡、串供之虞聲請羈押，台南法院開庭後裁定郭等4嫌全數羈押禁見。
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