中油前執行長徐漢 貪汙判25年 逃亡再判2年8月

中油煉製部前執行長徐漢（中）涉貪，一審宣判前破壞電子腳環潛逃，之後在台東被捕。橋頭地方法院依毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪，再判徐二年八個月徒刑。聯合報系資料照

中油煉製部前執行長徐漢涉貪，一審遭判處廿五年有期徒刑，但宣判前夕徐切斷電子腳環潛逃後在台東落網。橋頭地方法院審理，依共同犯毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪，再判徐二年八個月徒刑。

徐漢任中油煉製部執行長期間，涉嫌向業者索取回扣，金額高達一六八六萬餘元，被依貪汙治罪條例等罪嫌起訴，二○二二年一月聲押獲准，二○二三年六月裁定交保，附帶限制住居、出境、出海及定期報到等處分，二○二五年起實施科技設備監控。

該案一審訂定今年三月廿三日宣判，徐漢當天未到庭。判決書指出，他三月十九日帶現金、衣物及砂輪機等物離開高雄住家，搭車前往屏東縣潮州鎮後改搭計程車至萬巒鄉持砂輪機切斷電子腳環，法院獲知後裁定沒收保證金，隔天發布通緝，涉犯毀損公物等罪由橋檢偵辦。

經查，徐漢出資六萬元，請林姓友人購買權利車供其逃亡代步，隨後由林姓女友人搭載他與林到屏東萬巒某廟宇附近勘查逃逸路線，再驅車前往台東農莊躲藏，三月廿四日被檢警循線緝獲。

橋頭地院認為，三人破壞電子腳環及逃亡計畫分工細緻，逃匿後耗費大量司法與警政資源查緝，嚴重戕害司法公正性及訴訟程序運行，其中徐漢為逃避另案罪責計畫逃匿，影響治安甚巨，考量犯後坦承犯行，依共同犯毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪判二年八月徒刑。

林姓共犯判一年四月徒刑，林姓女子則處刑六月。