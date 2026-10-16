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新聞眼／緝毒卻染毒 政風如虛設

聯合報／ 本報記者王聖藜

檢察官吸毒重創檢察機關形象，也破壞民眾對司法人員的信任。檢方如何在懲處、汰除不適任人員之後，進一步透過駐在機關的政風人員發揮預警功能，運用組織體系防範弊端，是政風人員必須重新思考、強化業務量能的課題。

毒品零容忍是普世價值，檢察官明辨是非曲直，宣導反毒、執行緝毒卻下海吸毒，難看而且傷身，無論基於何種動機犯案，在道德與法律上毫無爭辯空間。

各地檢署均設有政風室，業務涵蓋貪瀆預防查處、公務機密保護及機關安全維護等。政風人員受過專業訓練，更應對檢察官的品操、交友情形及財務狀況保持敏銳，一旦察覺異常，就應依規定通報，避免握有權柄的檢察官以私害公。

染毒者的生活作息往往出現異常，例如白天精神萎靡、夜間難以入睡。政風人員若能及早蒐集情資、評估風險並提出警示，就有機會在弊端發生前及時介入。若連檢察官吸毒都無法察覺，又如何確保承辦貪瀆等重大案件時，不會因自身失能而影響偵辦？

卅年前，台北地檢署郎姓錄事因工作怠慢，引起政風人員注意，經觀察舉報後，進而查出吸毒事實。

前車之鑑，猶在眼前，檢察機關內有沒有人染毒，絕非毫無預兆，政風人員有沒有職業敏感度？有沒有用心關懷同仁？才是發掘不法的關鍵。

檢察官 反毒 毒品

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