檢察官染毒 法務部：絕不寬貸

台北地檢署檢察官劉忠霖涉嫌施用毒品，遭新北地檢署偵處緩起訴，台北地檢署行政調查後，將劉函請檢察官評鑑委員會個案評鑑；對於史上第一次有現役檢察官染毒，法務部昨表示「絕不寬貸」。

法務部表示，支持新北地檢署的刑事偵查以及台北地檢署的行政調查，法務部對毒品犯罪零容忍，檢察官正人須先正己，對檢察官涉毒行為，絕不寬貸。

台北地檢署昨早一步在新北地檢署公告劉忠霖涉毒案前發聲明，指劉二月廿七日在蘆洲為警攔檢後採尿送驗，鑑驗結果呈第二級毒品陽性反應，劉坦承驗尿前確有施用第二級毒品之行為，違失行為應堪認定。

北檢十三日召開職務評定審議會，認劉行為不檢，未謹言慎行，有損檢察官職位尊嚴及職務信任，違反法官法、檢察官倫理規範情節重大，依法官法對劉進行個案評鑑，同日函請檢察官評鑑委員會個案評鑑。

北檢表示，劉忠霖對於一時失慮而施用毒品，深感歉意與懊悔，並主動遞出辭呈，已以最速件函請台灣高等檢察署轉送法務部進行後續人事作業，於辭職令生效前，劉已請假暫停行使檢察官職務。

北檢聲明，對所屬檢察官涉及施用毒品案件，深表遺憾與痛心，將引以為戒，切實進行平時考核，落實各項內部控管與風險防範機制。