認罪辭職 史上首件 檢察官吸毒

記者林昭彰／翻攝"> 台北地檢署檢察官劉忠霖在蘆洲遇盤查，警方從他隨身背包內扣得安非他命殘渣袋。

記者林昭彰／翻攝

台北地檢署檢察官劉忠霖二月底遭警方盤查，發現涉吸食安非他命遭函送法辦，事後主動辭職，並由北檢暫停檢察官職務，成為史上首件現任檢察官涉毒案。新北地檢署基於劉坦承犯行、犯後態度良好、無毒品前科，且願受戒癮治療，昨以附命完成毒品戒癮治療處分緩起訴。

民眾黨主席黃國昌質疑法務部及檢方官官相護、包庇，指從二月劉遭查獲，拖到十月才偵結，且輕輕放下僅緩起訴，劉請假、請辭，法務部還有臉說「絕不寬貸」。黃批法務部長鄭銘謙是否跟台灣老百姓開玩笑？

新北檢昨還原偵辦時序，澄清外界疑慮，同案鄭姓被告（卅四歲）則另案偵辦。

新北市警蘆洲分局表示，集賢派出所員警二月廿七日下午一時巡邏，行經蘆洲區信義路，看見兩名男子站在路旁聊天，其中鄭姓男子正吸食管制物品電子煙，於是上前盤查，並在他的褲袋找到疑似毒品殘渣袋；四十六歲的劉忠霖配合檢查隨身包包時，被員警查獲一支注射針筒、一只毒品殘渣袋。

兩人被帶返派出所調查，電子煙和針筒皆驗無毒品反應，兩個夾鏈袋則驗出安非他命反應，但因量少無法秤重，最後兩人採尿送驗，完成警詢程序後請回，後續檢驗報告呈現陽性，依違反毒品危害防制條例函送新北檢偵辦。

警方指出，員警辦案查驗涉嫌人身分時，於警政系統輸入身分證號只會顯示是否通緝、毒品、家暴列管或治安顧慮人口等，不會顯示當事人職業，當時口頭詢問，劉也僅簡單說自己是公務員，員警並未追問在哪裡服務。

案件八月二十一日函送至新北檢，恰巧分案給劉忠霖司法官班同期的主任檢察官偵辦，「同學」本月一日核閱卷證，驚覺不對勁，隨即陳報檢察長郭永發，由郭向台灣高等檢察署檢察長張斗輝口頭報告。

二日，新北檢發文通報高檢署，當天下午首次傳喚劉到庭，五日再度傳喚，當庭諭知將予緩起訴，並轉介醫療機構評估戒癮治療。承辦的主任檢察官十三日收到醫療評估回覆單後，隨即處分緩起訴並命完成戒癮治療。

劉忠霖苦讀考上司法官，有「拚命三郎」稱號，曾經任職連江、苗栗地檢署，長期在北檢緝毒組、民生犯罪專組服務，是同事眼中認真負責的檢察官，常主動攬下繁雜的工作，並協助深夜複訊專案被告。

據悉，劉因家中變故，心情低落，加上工作疲勞，四月間在辦公室昏倒被送醫救治，同事昨聞訊難以置信，甚至有檢察官難過流淚。

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