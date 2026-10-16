浮動平台船艙施工 馬祖猛澳港工安意外釀3死

連江縣東莒猛澳港昨發生重大工安事故，三名工人在浮動平台船艙內施工時接連失去意識，送醫不治。圖／馬祖岸巡隊提供

連江縣東莒猛澳港昨發生重大工安意外，三名工人在浮動平台船艙施工時接連失去意識，其中二人先在艙內昏倒，第三名作業員發現異狀後欲救援，隨後也失去意識。三人獲救時已無呼吸心跳，送醫搶救不治。消防人員檢測發現，船艙內一氧化碳濃度偏高，事故原因及有害氣體來源待調查釐清。

連江縣消防局昨上午十時四十分接獲通報，隨即派員前往猛澳港，莒光守備隊、岸巡及警消人員也投入救援。三名工人脫困時均呈ＯＨＣＡ狀態，現場立即施以ＣＰＲ，並緊急送醫搶救，東莒及西莒共三名支援醫師投入救治，最終仍回天乏術。

初步了解，事故發生於猛澳港一艘浮動平台的船艙內，先有二名作業員在施工期間失去意識，第三名作業員發現後進入艙內試圖救人，不料接著昏倒。消防人員進入現場救援並進行氣體檢測，發現艙內一氧化碳濃度偏高，至於有害氣體如何產生、當時作業內容及通風情形，須由職安及司法單位進一步鑑定。

連江縣長王忠銘獲報後前往東莒猛澳碼頭了解情況，召集副縣長陳冠人、工務處、民社處、消防局、警察局、南竿鄉公所等單位開會，要求各單位協助家屬處理後續事宜。

民社處表示，此一事故造成三名工人死亡，已通報勞動部職安署北區職業安全衛生中心，相關人員預計今天抵達馬祖調查事故原因；縣府也安排社工與家屬對接，提供急難救助等資源。遺體暫置在南竿生命園區，檢方今天將偕法醫相驗遺體，也釐清事故經過及責任歸屬。