影／檢察官吸毒 黃國昌再批鄭銘謙：民眾黨一定追究到底

民眾黨主席黃國昌今晚被問到台北地檢署劉姓檢察官吸毒卻獲緩起訴，新北檢則澄清說全程沒有違法跟包庇。他拉高分貝痛批法務部長鄭銘謙是在跟台灣的老百姓開玩笑嗎？強調此事非常嚴重，台灣民眾黨一定會追究到底。

黃國昌今晚在直播節目訪問台北市長蔣萬安之前接受媒體聯訪，被問到檢察官吸毒，他怒批「新北檢是看不懂我臉書發文嗎？法律人耶！當檢察官耶！我質疑的是法務部。說清楚講明白啊！」

第一個，法務部什麼時候知道台北地檢署現任的檢察官在吸毒？這是何等大事。第二個，知道他吸毒以後，有沒有讓他繼續辦案？第三個，社會大眾今天看到的結果是遮掩了這麼久，然後涉案檢察官請假中，說已表達歉意請辭了，然後法務部還有臉說絕不寬待？

涉案檢察官得到緩起訴、吸毒還繼續辦案，今天新聞爆發出來才說已經請辭，然後法務部告訴台灣社會，這叫做絕不寬待？「鄭銘謙，你在跟台灣的老百姓開玩笑嗎？還是民進黨的政策，檢察官吸食二級毒品，觸犯毒品危害防制條例3年以上有期徒刑，給他緩起訴，剛好而已？」

「檢察官給吸食二級毒品的檢察官自己人緩起訴？我不曉得民進黨政府現在對於毒品的政策、立場到底是什麼？說清楚講明白啊！我問的是法務部，不要派一個新北地檢署的發言人出來發一個新聞稿就想要混過去。這件事情非常嚴重，台灣民眾黨一定會追究到底」。