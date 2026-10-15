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北檢「拚命三郎」涉毒請辭 多名檢察官震驚痛哭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署劉姓檢察官涉嫌施用安非他命，遭新北地檢署緩起訴，並主動請辭。劉檢靠苦讀考上司法官，平時辦案認真，在同事眼中是「拚命三郎」，如今坦承吸毒，北檢同仁聞訊難以置信，甚至有多名檢察官在辦公室難過痛哭。

劉檢是司法官學院49期，曾任職連江、苗栗地檢署，調任北檢後長期在緝毒組、民生犯罪專組服務。他辦案認真執著，經常工作到深夜，有時他還在凌晨3、4點到辦公室趕工，即使手邊案件繁重，仍主動攬下繁雜工作，協助深夜複訊專案被告，與同事並肩作戰，辦案風格也常有特殊想法，獲同事及主管肯定。

劉檢偵辦假投資、靈骨塔詐騙案，常涉及龐大金額及數十名被告，其中「台版地面師代筆遺囑」案外案，追出假檢警詐騙結合不動產仲介、地政士及資產管理公司的集團式詐欺犯罪。今年9月富邦人壽建北大樓發生喋血砍人案，北檢也指派他偵辦，並聲押黃姓凶嫌獲准。

據了解，劉檢長期承受家庭壓力，日前家中發生變故心情低落，加上工作繁重，今年4月2日曾在北檢辦公室突然昏倒，緊急送醫救治，即使身體亮起紅燈，仍持續投入繁重的偵查工作。

據悉，劉檢向檢察長報告自己涉毒案後，仍著手收尾案件、辦理交接，並主動遞出辭呈，請假暫停行使職務。北檢同仁得知消息，對於昔日認真辦案的同袍竟涉嫌吸毒，震驚又不捨，數名檢察官更難過落淚。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

北檢 檢察官 安非他命

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