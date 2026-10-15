甜美女房仲遭隨機殺害還焚屍 法醫研究所今解剖釐清死因

桃園市八德區永忠街日前發生隨機割喉焚屍案，甜美房仲盧女在租屋處不幸身亡，桃園地檢署11日案發當午初步相驗後，由法醫研究所排定與檢察官王俊蓉等，今午在桃園市殯葬管理所桃園區殯葬服務中心解剖遺體複驗，犯罪被害人保護協會也到場陪伴家屬。

由於本案將依法由國民法官專庭進行審理，法庭對於證據完整度的要求極高，檢警與法醫對相關跡證的蒐集抱持高度審慎態度。加上死者遺體表面因遭到嫌犯縱火燒傷造成大面積燒傷的跡象，增添傷勢判定與時序釐清的難度，確定死因無法在第一時間判定。

桃檢表示，為了確保審判過程中的證據能力與全面還原真相，今天解剖歷時超過4小時，整個過程非常仔細，將針對致命傷痕與燒傷區塊進行深度採證。有關死者的精確死因以及案發細節，相驗結果均須以法醫研究所後續出具的正式解剖鑑定報告為最終依據。

桃園地檢署檢察官王俊蓉（白色上衣者）今天下午率法醫與法醫研究所在桃園區殯葬服務中心進行解剖，釐清盧女死亡原因。記者陳恩惠／攝影