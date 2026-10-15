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北檢檢察官吸毒請辭 蘆洲警分局看到新聞嚇一跳：只說是公務員

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北檢檢察官吸毒請辭 蘆洲警分局看到新聞嚇一跳

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

針對台北地檢署今天發布新聞，說明劉姓檢察官今年2月在新北市蘆洲被警方查獲持有毒品，且因尿液驗出陽性反應已辭職。蘆洲警分局表示看到新聞甚為震驚，當初完全不知道劉姓嫌犯的職業是檢察官。

蘆洲警分局說明，集賢派出所員警今年2月27日下午1時許巡邏經蘆洲區信義路，看見2名男子站在路旁聊天，因其中34歲鄭男吸食管制物品電子煙於是上前盤查，並在他的褲袋找到疑似毒品殘渣袋。

另1名46歲劉男配合檢查隨身包包時，也被員警看到1支注射針筒、1個毒品殘渣袋。2人被帶返派出所調查，電子煙和針筒皆驗無毒品反應，2個夾鏈袋則驗出安非他命反應但因量少無法秤重，最後2人採尿送驗，完成警詢相關程序之後請回，後續檢驗報告呈現陽性再依違反毒品危害防制條例函送新北地檢署偵辦。

警方指出，員警辦案查驗涉嫌人身分時，於警政系統輸入身分證號只會顯示是否通緝、毒品或家暴列管、治安顧慮人口等等，並不會顯示當事人職業，當時口頭詢問，劉男也僅簡單說明自己是公務員，員警並未追問是哪種公務員。直到北檢今天發布新聞才知劉男是檢察官。

已辭職的台北地檢署劉姓檢察官，今年２月在新北市蘆洲區被警方查獲身上有安非他命殘渣袋，當時員警並不知道他的真實職業。記者林昭彰／翻攝
已辭職的台北地檢署劉姓檢察官，今年２月在新北市蘆洲區被警方查獲身上有安非他命殘渣袋，當時員警並不知道他的真實職業。記者林昭彰／翻攝

吸毒 北檢 檢察官

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