北檢檢察官吸毒遭質疑包庇 新北檢還原偵辦時序澄清疑慮

台北地檢署一名劉姓檢察官因涉嫌吸食安非他命，遭新北地檢署處分緩起訴，遭外界質疑有所包庇。新北檢澄清，蘆洲警分局今年8月21日將全案函送地檢署，新北檢同月27日收案、9月4日分案，得知其檢察官身分後，立即通高檢署，於本月13 日偵結，全程並無延誤、包庇，或因身分而有差別待遇。

據了解，該名劉檢當初因被攔查員警在隨身背包中發現毒品殘渣袋遭逮捕、驗尿，過程中完全沒有提及自己是檢察官。案件一路函送至新北檢後，竟恰巧分案給自己司法官同期的主任檢察官偵辦，同學相見分外尷尬，其檢察官身分才終於曝光。

新北檢說明，劉姓檢察官係於今年2月27日下午1時27分，為警查獲涉嫌施用第二級毒品安非他命，經依法採尿液送驗，並將相關扣案物送驗，蘆洲警分局於今年8月21日將全案函送地檢署偵辦。

新北檢今年於8月27日收案後，9月4日分案，承辦主任檢察官10月1日核閱相關卷證時，發現其為北檢檢察官，隨即陳報檢察長郭永發，由郭向高檢署檢察長張斗輝口頭報告。

本月2日新北檢正式發文通報高檢署，並於同日下午首次劉姓檢察官到庭接受訊問，同月5日再度傳喚，並當庭諭知緩起訴處分，並於訊問後轉介醫療機構進行戒癮治療評估。承辦檢察官本月13日收受醫療機構緩起訴附命戒癮治療醫療評估回覆單後，旋即依法偵結，作成附命完成戒癮治療之緩起訴處分。