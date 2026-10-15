快訊

從亞利桑納到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

汶汶遭「狂粉」許力引割頸…住處尾隨還買同班高鐵 士檢起訴殺人未遂

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶6月參加棚拍活動，遭「狂粉」許力引持水果刀割頸，士林地檢署查出他不滿被拒絕參加攝影活動，又懷疑汶汶對他隱藏Instagram限時動態，持預先購買的水果刀趁汶汶不備時犯案，今天偵結依殺人未遂、加重實施跟蹤騷擾等罪嫌起訴。本案將採國民法官法審理。

起訴指出，許力引是汶汶忠實粉絲，曾多次參加汶汶的外拍活動、前往球場應援，並屢屢在活動前後堵人表達愛慕之情。自2023年起，許男便頻繁傳送訊息、撥打臉書電話，要求汶汶幫忙聯繫主辦單位讓他參加攝影活動，甚至寄送大量照片希望汶汶讓他拍攝主題照。

汶汶不勝其擾，嚴厲制止要求不要私下聯繫，然而許男不知悔改，不僅多次在汶汶住家附近的捷運站及板橋高鐵站徘徊、守候，今年2月11日更購買與汶汶同班次的高鐵，自台中站一路尾隨至板橋站下車試圖接近，遭汶汶當場喝止才作罷。

許男因無法順利參加汶汶擔任模特兒的拍攝活動，早心生怨恨，加上認為汶汶刻意對他隱藏Instagram限時動態，竟萌生殺機，6月11日下午2點多，先至土城區一家生活百貨購買一把刀刃長達10公分的水果刀，接著在6月20日下午2點多，持刀前往北市大同區重慶北路的攝影棚，參加由陳姓主辦人舉辦的汶汶拍攝活動。

下午2點22分許輪到許男拍攝時，許男質問汶汶後續行程，汶汶回覆「不知道」，許男頓時大怒，竟趁汶汶轉頭不備之際，從外套口袋掏出水果刀，狠狠朝汶汶頸部要害猛刺。

汶汶當場慘叫倒地，左頸受有長10公分、寬5公分、深2公分的深層裂傷，以及5公分淺層裂傷，釀外頸靜脈部分破裂、胸鎖乳突肌接近斷裂，失血嚴重命危。

許男原本還想繼續攻擊，現場陳姓主辦人、謝姓、黃姓攝影師等3人見狀，立刻衝上前阻止，陳男當場將許男反手壓制在地，謝男則用身體擋在許男與A女之間，黃男則奮不顧身徒手奪刀，許男在反抗時持刀劃傷3人。

士檢偵查終結，認定許男預謀攜帶凶器跟蹤騷擾、並在公眾場所持刀刺殺他人要害，犯罪事實明確，依殺人未遂、傷害、加重實施跟蹤騷擾罪提起公訴。

52歲許力引長期關注汶汶動態，幾乎每天都在網路社群平台發文追蹤，相關同好稱其「汶汶阿伯」。記者翁至成／翻攝
52歲許力引長期關注汶汶動態，幾乎每天都在網路社群平台發文追蹤，相關同好稱其「汶汶阿伯」。記者翁至成／翻攝

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶遭「狂粉」許力引割傷頸部，許力引坦承被「汶汶」封鎖社群帳號，禁止參加相關活動因而報復。警詢後依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押獲准。聯合報系資料照
中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶遭「狂粉」許力引割傷頸部，許力引坦承被「汶汶」封鎖社群帳號，禁止參加相關活動因而報復。警詢後依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押獲准。聯合報系資料照

汶汶 高鐵 殺人未遂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

啦啦隊員汶汶遇襲 士檢依殺人未遂起訴犯嫌

連女友也受害！台中品牌拉麵店員工廁所藏針孔 遭抓包刪檔又拍40多部

驚險畫面曝光！仁川持刀攻擊案致8傷 嫌犯戴電子腳鐐、持有大量藥物

影／英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

相關新聞

高金素梅出庭前再限制出境8個月 法院裁定曝：入監執行的機率不低

無黨籍立委高金素梅涉貪案，檢審認定的「核心被告」高金素梅的助理張俊傑已逃亡通緝，審案出現變化；台北地院訂本月27日下午傳喚高金素梅出庭前，高金素梅原限制出境處分已屆滿，合議庭重為裁定她自本月11日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

檢察官坦承施用毒品遞辭呈 北檢暫停職務函請檢評會評鑑

台北地檢署劉姓檢察官涉嫌施用安非他命走在新北蘆洲區，被警方攔檢，驗尿呈毒品陽性反應，北檢行政調查認違失情節重大，函請檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。劉檢坦承施用，已主動遞出辭呈，北檢已暫停劉行使檢察官職務。

汶汶遭「狂粉」許力引割頸…住處尾隨還買同班高鐵 士檢起訴殺人未遂

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶6月參加棚拍活動，遭「狂粉」許力引持水果刀割頸，士林地檢署查出他不滿被拒絕參加攝影活動，又懷疑汶汶對他隱藏Instagram限時動態，持預先購買的水果刀趁汶汶不備時犯案，今天偵結依殺人未遂、加重實施跟蹤騷擾等罪嫌起訴。本案將採國民法官法審理。

桃園蘆竹警跨區破「喪屍菸彈」分裝場 逮藥頭查扣9萬贓款

張姓男子涉嫌在新北市中和區設置「喪屍菸彈」分裝場，自行購入依托米酯原料、菸油及香精，混合調配後注入空菸彈販售牟利。桃園市蘆竹警分局日前查獲販毒案件後向上溯源，鎖定張男為第三層藥頭，昨天下午跨區前往中和拘提張男，查扣菸彈成品、製毒器具及不法所得9萬餘元，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

史上「第一次」現役檢察官涉嫌吸毒 法務部：絕不寬貸

台北地檢署檢察官劉忠霖涉嫌施用毒品，遭新北地檢署偵處緩起訴，台北地檢署則行政調查，將劉函請檢察官評鑑委員會個案評鑑；對於爆發史上第一次現役檢察官涉吸食毒品案，法務部今表示，正人須先正己，對劉的違法行為絕不寬貸。

北檢劉姓檢察官涉吸食安非他命　新北檢緩起訴並命接受戒癮治療

台北地檢署驚傳一名劉姓檢察官今年2月底遭新北市蘆洲警方攔查，發現涉嫌吸食安非他命，事後主動辭職，並由北檢暫停檢察官職務。新北地檢署稍早說明，劉檢坦承犯行、犯後態度良好，無施用毒品前科，且有意接受戒癮治療，經專業醫師評估，認為以附命完成毒品戒癮治療的緩起訴處分較為適當，依毒品危害防制條例及刑事訴訟法相關規定予以緩起訴處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。