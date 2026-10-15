汶汶遭「狂粉」許力引割頸…住處尾隨還買同班高鐵 士檢起訴殺人未遂

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶6月參加棚拍活動，遭「狂粉」許力引持水果刀割頸，士林地檢署查出他不滿被拒絕參加攝影活動，又懷疑汶汶對他隱藏Instagram限時動態，持預先購買的水果刀趁汶汶不備時犯案，今天偵結依殺人未遂、加重實施跟蹤騷擾等罪嫌起訴。本案將採國民法官法審理。

起訴指出，許力引是汶汶忠實粉絲，曾多次參加汶汶的外拍活動、前往球場應援，並屢屢在活動前後堵人表達愛慕之情。自2023年起，許男便頻繁傳送訊息、撥打臉書電話，要求汶汶幫忙聯繫主辦單位讓他參加攝影活動，甚至寄送大量照片希望汶汶讓他拍攝主題照。

汶汶不勝其擾，嚴厲制止要求不要私下聯繫，然而許男不知悔改，不僅多次在汶汶住家附近的捷運站及板橋高鐵站徘徊、守候，今年2月11日更購買與汶汶同班次的高鐵，自台中站一路尾隨至板橋站下車試圖接近，遭汶汶當場喝止才作罷。

許男因無法順利參加汶汶擔任模特兒的拍攝活動，早心生怨恨，加上認為汶汶刻意對他隱藏Instagram限時動態，竟萌生殺機，6月11日下午2點多，先至土城區一家生活百貨購買一把刀刃長達10公分的水果刀，接著在6月20日下午2點多，持刀前往北市大同區重慶北路的攝影棚，參加由陳姓主辦人舉辦的汶汶拍攝活動。

下午2點22分許輪到許男拍攝時，許男質問汶汶後續行程，汶汶回覆「不知道」，許男頓時大怒，竟趁汶汶轉頭不備之際，從外套口袋掏出水果刀，狠狠朝汶汶頸部要害猛刺。

汶汶當場慘叫倒地，左頸受有長10公分、寬5公分、深2公分的深層裂傷，以及5公分淺層裂傷，釀外頸靜脈部分破裂、胸鎖乳突肌接近斷裂，失血嚴重命危。

許男原本還想繼續攻擊，現場陳姓主辦人、謝姓、黃姓攝影師等3人見狀，立刻衝上前阻止，陳男當場將許男反手壓制在地，謝男則用身體擋在許男與A女之間，黃男則奮不顧身徒手奪刀，許男在反抗時持刀劃傷3人。

士檢偵查終結，認定許男預謀攜帶凶器跟蹤騷擾、並在公眾場所持刀刺殺他人要害，犯罪事實明確，依殺人未遂、傷害、加重實施跟蹤騷擾罪提起公訴。

52歲許力引長期關注汶汶動態，幾乎每天都在網路社群平台發文追蹤，相關同好稱其「汶汶阿伯」。記者翁至成／翻攝