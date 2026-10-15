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高金素梅出庭前再限制出境8個月 法院裁定曝：入監執行的機率不低

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅涉貪案，檢審認定的「核心被告」高金素梅的助理張俊傑已逃亡通緝，審案出現變化；台北地院訂本月27日下午傳喚高金素梅出庭前，高金素梅原限制出境處分已屆滿，合議庭重為裁定她自本月11日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

高金素梅被控詐領公費助理費、加班費及育嬰補助787萬元，並涉在新冠疫情期間非法輸入7萬4000劑大陸製快篩試劑，檢方今年6月起訴全案24人，向法院求處高金素梅12年6月以上有期徒刑。

同案10名共犯限制出境、出海處分屆滿前，合議庭經徵詢檢、辯意見，對高金素梅以及另案涉及共諜案遭羈押禁見的高金素梅助理陳智葟 、林怡君等全部延長限制出境、出海處分。

其中，陳智葟、楊昀儒、露子吉尤、林怡君、高智偉、呂俠、麥玲鳳、利春仁自2026年10月10日起延長限制出境、出海8月；高金素梅自2026年10月11日起延長限制出境、出海8月；高金建華自2026年12月1日起延長限制出境、出海8月。

裁定指出，高金素梅犯罪嫌疑重大，有關她利用職務機會詐取財物罪部分，是涉最低本刑7年以上重罪，高金素梅也涉其他罪嫌，若犯罪均屬實，實有可能超過得易科罰金的刑度，入監執行的機率不低，可見，高金素梅等人仍有逃亡海外而拒絕接受審判、執行的高度可能性。

裁定說，陳智葟、楊昀儒、高智偉、利春仁準備程序時坦承全部犯行；林怡君、高金建華坦承部分犯行；露子吉尤、呂俠、麥玲鳳否認全部犯行，但全案尚須相當調查、審理時間及程序，若未持續限制他們出境、出海，一旦他們發現對自己更為不利情事時，潛逃至國外不歸的可能性，顯然較一般人甚高。

裁定指出，為保障國家司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護，斟酌全案情節及審理進度，裁定高金素梅10人全部延長限制出境、出海。

陳智葟（右一）有一個名氣比他大的弟弟陳耀訓（左三），是冠軍麵包師傅。聯合報系資料照
陳智葟（右一）有一個名氣比他大的弟弟陳耀訓（左三），是冠軍麵包師傅。聯合報系資料照

無黨籍立委高金素梅涉案再限制出境、出海8月。聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅涉案再限制出境、出海8月。聯合報系資料照

高金素梅 限制出境 機率

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