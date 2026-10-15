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桃園蘆竹警跨區破「喪屍菸彈」分裝場 逮藥頭查扣9萬贓款

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

張姓男子涉嫌在新北市中和區設置「喪屍菸彈」分裝場，自行購入依托米酯原料、菸油及香精，混合調配後注入空菸彈販售牟利。桃園市蘆竹警分局日前查獲販毒案件後向上溯源，鎖定張男為第三層藥頭，昨天下午跨區前往中和拘提張男，查扣菸彈成品、製毒器具及不法所得9萬餘元，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹警分局指出，警方日前查獲販賣依托米酯菸彈案件後，成立專案小組向上追查供毒網絡，由偵查隊第5小隊、科偵小隊及南崁派出所，結合中壢警分局分析相關情資，逐步鎖定藏身幕後的張男。專案小組蒐證後報請桃園地檢署指揮，持桃園地院核發的搜索票及檢察官核發的拘票，昨天下午前往新北市中和區拘提張男到案。

警方在現場查扣依托米酯菸彈成品2顆、空菸彈殼4包、菸彈底座4包，以及磅秤、夾鏈袋、K盤、不明藥丸、分裝瓶、防塵蓋等物品，另查獲菸油注射空瓶、丙二醇、甘油、燒杯、溫度計等製造器材，連同點鈔機1台、販毒手機3支、筆電1台及不法所得9萬餘元一併查扣。

警方調查，張男涉嫌自行購買依托米酯原料、菸油及香精，依比例混合調配，再利用針筒將混合液注入空菸彈，製成俗稱「喪屍菸彈」的毒品電子煙彈對外販售牟利。警方循販毒網絡逐層追查，才發現張男涉嫌在中和設置分裝場，並掌握相關製造及販售事證。

蘆竹警分局表示，全案警詢後已將張男移送桃園地檢署偵辦，後續將針對查扣的手機進行數位鑑識，持續追查毒品原物料來源、販售流向及有無其他共犯，擴大清查供毒網絡。警方也提醒，吸食依托米酯菸彈可能導致身體失控、意識不清等嚴重後果，呼籲民眾切勿接觸毒品。

桃園市蘆竹警分局向上溯源追查毒品販售網絡，昨天下午跨區前往新北市中和區，查獲張姓男子涉嫌設置的「喪屍菸彈」分裝場，現場查扣菸彈成品、分裝工具、製造器材及不法所得9萬餘元。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹警分局向上溯源追查毒品販售網絡，昨天下午跨區前往新北市中和區，查獲張姓男子涉嫌設置的「喪屍菸彈」分裝場，現場查扣菸彈成品、分裝工具、製造器材及不法所得9萬餘元。記者朱冠諭／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

喪屍菸彈 藥頭 贓款

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