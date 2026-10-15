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史上「第一次」現役檢察官涉嫌吸毒 法務部：絕不寬貸

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地檢署檢察官劉忠霖涉嫌施用毒品，遭新北地檢署偵處緩起訴，台北地檢署則行政調查，將劉函請檢察官評鑑委員會個案評鑑；對於爆發史上第一次現役檢察官涉吸食毒品案，法務部今表示，正人須先正己，對劉的違法行為絕不寬貸。

法務部表示，支持新北地檢署的刑事偵查以及台北地檢署的行政調查，此外，毒品犯罪零容忍，檢察官正人須先正己，對檢察官涉毒的行為，法務部絕不寬貸。

資深檢察官說，劉忠霖平日有熬夜習慣，用餐不正常，但工作配合度高，與同仁相處算和睦，認識劉的友人說「很可惜」、「真誇張」。

台北地檢署表示，劉忠霖2026年2月27日在新北市蘆洲區為警攔檢後採尿送驗，鑑驗結果呈第二級毒品陽性反應，劉也坦承驗尿前確有施用第二級毒品之行為，違失行為應堪認定。

台北地檢署本月13日召開職務評定審議會，認劉行為不檢，未謹言慎行，有損檢察官職位尊嚴及職務信任，違反法官法、檢察官倫理規範情節重大，依法官法對劉進行個案評鑑，同日函請檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

北檢表示，劉忠霖對於此次因一時失慮而施用毒品，深感歉意與懊悔，並主動遞出辭呈，已以最速件函請台灣高等檢察署轉送法務部進行後續人事作業程序，於辭職令生效前，劉已請假暫停行使檢察官職務。

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台北地檢署表示，對所屬檢察官涉及施用毒品案件，深表遺憾與痛心，將引以為戒，切實進行平時考核，落實各項內部控管與風險防範機制。

圖為法務部。聯合報系資料照
圖為法務部。聯合報系資料照

吸毒 檢察官 法務部

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