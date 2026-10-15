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北檢劉姓檢察官涉吸食安非他命　新北檢緩起訴並命接受戒癮治療

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台北地檢署驚傳一名劉姓檢察官今年2月底遭新北市蘆洲警方攔查，發現涉嫌吸食安非他命，事後主動辭職，並由北檢暫停檢察官職務。新北地檢署稍早說明，劉檢坦承犯行、犯後態度良好，無施用毒品前科，且有意接受戒癮治療，經專業醫師評估，認為以附命完成毒品戒癮治療的緩起訴處分較為適當，依毒品危害防制條例及刑事訴訟法相關規定予以緩起訴處分。

新北檢表示，該名劉姓檢察官係於今年2月27日13時27分許，在新北市蘆洲區路旁與友人聊天，因友人疑似使用電子菸，遭員警上前盤查，後來經劉姓檢察官同意，自隨身背包內扣得含有第二級毒品甲基安非他命殘渣袋1包。

經採集劉姓檢察官尿液送驗，檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，警方依法將全案函送新北地檢署偵辦，承辦檢察官依劉姓檢察官供述、尿液檢驗報告及扣案證物等相關事證，認其涉犯毒品危害防制條例施用第二級毒品罪。

緩起訴期間，劉姓檢察官應於指定醫療機構完成戒癮治療及必要之毒品檢驗，並應定期向觀護人報到、接受採尿檢驗及遵守不得再施用毒品等相關事項。如未依規定履行緩起訴所附條件，將依法處理。

北檢一名劉姓檢察官為警查獲涉嫌吸食安非他命，負責偵辦的新北地檢署考量其坦承犯行、犯後態度良好，無施用毒品前科，且有意接受戒癮治療，以附命完成毒品戒癮治療予以緩起訴。聯合報系資料照
北檢一名劉姓檢察官為警查獲涉嫌吸食安非他命，負責偵辦的新北地檢署考量其坦承犯行、犯後態度良好，無施用毒品前科，且有意接受戒癮治療，以附命完成毒品戒癮治療予以緩起訴。聯合報系資料照

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安非他命 北檢 食安

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