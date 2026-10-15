影／欠債男缺錢變賣2把改造手槍 雲林土地公廟面交遭活逮

海巡署偵防分署嘉義查緝隊接獲情資，指有人涉嫌非法買賣槍彈，將在雲林縣斗六市一處土地公廟交易，報請雲林地方檢察署指揮偵辦，提前埋伏守候，待雙方完成交易，準備離開時立即包圍逮人，當場查獲改造手槍2把、子彈14發、槍枝半成品及25萬元等證物。

檢警調查，陳男疑似因積欠債務、無力償還，欲變賣手中的2把改造手槍，換取現金周轉，與賴男相約在雲林縣一處土地公廟前碰面交易，賴男帶著25萬元如約而至，沒想到雙方才剛完成交易，專案小組便迅速包圍壓制，當場逮捕2人，移送雲林地檢署偵辦。

海巡署嘉義查緝隊表示，全案經雲林地檢署偵查終結，已於8月24日依違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴，經鑑定改造手槍具有殺傷力，非法槍枝流入市面，恐對社會治安造成威脅，將持續與警方、檢方合作打擊槍彈犯罪，呼籲民眾切勿因一時缺錢而鋌而走險。

海巡署嘉義查緝隊表示，未經許可製造、販賣或運輸制式、非制式手槍，依法可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，並科3000萬元以下罰金，民眾若發現海上不法活動、走私或偷渡情事，可撥打海巡署「118」免費報案專線，共同守護社會安全。

海巡署嘉義查緝隊近日接獲情資，在雲林縣斗六市一處土地公廟前疑有槍枝交易，當場查獲2把改造手槍。圖／嘉義查緝隊提供

海巡署嘉義查緝隊近日接獲情資，在雲林縣斗六市一處土地公廟前疑有槍枝交易，當場查獲2把改造手槍。圖／嘉義查緝隊提供

海巡署嘉義查緝隊近日接獲情資，在雲林縣斗六市一處土地公廟前疑有槍枝交易，當場查獲2把改造手槍。圖／嘉義查緝隊提供