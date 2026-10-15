尿液安非他命濃度飆破3萬！台東男毒駕竟不起訴 關鍵曝光

台東一名謝姓男子今年6月騎乘機車行經台東市臨海路二段與豐谷南路交岔路口，因交通違規遭警方攔查，事後尿液檢驗發現，甲基安非他命濃度高達32975 ng/ml，代謝物安非他命濃度也達3425 ng/ml。地檢署偵辦後，因認定本案與先前酒駕案件屬於同一駕駛行為，且前案判刑已確定，依法作成不起訴處分。

不起訴處分書指出，謝男於今年6月17日晚間7時許騎乘普通重型機車上路，同日晚間10時39分許，行經台東市臨海路二段與豐谷南路交岔路口時，因交通違規遭警方攔查。警方於翌日凌晨6時33分採集其尿液送驗，檢驗結果顯示，甲基安非他命濃度達32975 ng/ml，安非他命代謝物濃度達3425 ng/ml，均超過相關公告標準。

檢方認為，謝男涉嫌施用第二級毒品甲基安非他命後，仍駕駛動力交通工具上路，涉犯刑法第185條之3第1項第3款的施用毒品不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，因此分案偵辦。

不過，檢方進一步查出，謝男在同一時間、地點遭警方攔查的案件，先前已因酒後不能安全駕駛動力交通工具，由檢察官於6月25日聲請簡易判決處刑，法院並於8月14日判處有期徒刑4月確定。

檢方認定，前案與本案的不能安全駕駛行為屬於同一行為，涉及一行為觸犯數罪名的想像競合關係，屬於裁判上一罪。由於前案判決已經確定，本案即受前案確定判決效力所及，不得再行追訴。因此，檢方依刑事訴訟法第252條第1款，以案件曾經判決確定為由，對謝男作成不起訴處分。

台東地檢署偵辦謝姓男子涉嫌施用毒品後駕駛機車案，因認定與先前酒駕案件屬同一駕駛行為，且前案判決已確定，依法作成不起訴處分。聯合報系資料照

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