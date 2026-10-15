割頸案民事二審 被告律師要查被害人楊家財產 死者父反問：殺首富之子不用賠？

新北市楊姓國中生前年被郭姓少年持刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判十二、十一年徒刑定讞。楊的父母、胞姊求償，民事一審判郭、林女及法定代理人賠償九三八萬餘元。案件上訴，台灣高等法院昨開庭，郭的律師林月雪欲調查楊家財產，質疑捐款五百萬是「故意減少資產」，楊父反問若被殺害的是首富之子，是不是一毛錢都不必賠？

楊十八歲冥誕，雙親捐五百萬元給新北市清水國中成立獎助學金，幫助清寒學子，但是林月雪除主張家屬捐款是「故意減少資產」，也質疑楊父租金收入增加、各界善款利息也有收入。

楊父表示，財產多少與被告應負的賠償責任毫無關聯，若賠償責任還須視被害人家屬財力而定，試問若郭、林女殺害的是首富的孩子，是不是不必賠？

他說，感激人民的愛心善款，但絕沒想要用兒子離世來發財，善款沒有留作私用，捐出五百萬目的是幫助學習成績達一定標準的清寒學生，不要走偏人生之路，變成下一個站在少年法庭上的被告。

楊家委任律師李惠暄指出，家屬知道拿不到賠償金，希望透過法院判決，爭取公平、公理與正義。但林月雪認為此說法是「道德綁架」，庭後竟批評李「法律人之恥」。

林月雪於割頸案刑庭開庭時，曾稱「沒有錢所以無法提和解」，並不斷在郭回答法官問題時給予「提示」被制止，甚至在高院走廊上警告犯罪被害人保護協會不能與記者接觸。