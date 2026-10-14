現場大片血跡…潭子婦頭胸骨折慘死 兒涉弒親台中地院裁定羈押禁見

台中市潭子區周姓婦人12日被發現陳屍家中，台中地檢署檢察官今日訊問其林姓兒子後，認林男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上之重罪，有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，今晚向台中地方法院聲請羈押、禁止通信接見，院方認林男犯罪嫌疑重大，且有串滅證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

台中地檢署表示，12日下午接獲大雅分局通報後，檢察長洪家原極為重視，立即指派檢察官蔡明儒指揮大雅分局及台中市警察局刑事鑑識中心組成專案小組，漏夜進行現場勘驗、採證及調閱監視器。

檢方13日督同法醫相驗，初步發現周婦（63歲）後腦勺血腫，鼻樑骨、右顴骨斷裂，上胸肋骨骨折，研判因中樞神經損傷或出血性休克死亡，不排除外力介入，隨即核發拘票拘提周婦的林姓兒子（37歲）到案。

林男在大雅分局偵查隊接受警詢時從頭到尾保持沉默，甚至拒絕夜間偵訊，今天再度警詢仍不發一語、目光呆滯，據了解他有身心障礙問題，警方上午依殺人罪嫌將他移送地檢署，檢察官訊後向法院聲押。

經查，周婦疑有慢性疾病，原本固定到醫療院所回診，12日下午2時許未依約前往，院方聯絡其姪女，姪女因聯絡不上周婦而報案。

警消破門而入，發現周婦倒臥寢室地面，現場留有大量血跡，已無生命跡象；另在其他房間發現林男在床上熟睡，他自稱因服用普拿疼及肌肉鬆弛劑才睡著，但面對警方詢問始終一言不發。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市林姓男子涉嫌殺害生母，檢方今晚依殺害直系尊親屬罪，向法院聲請羈押禁見，法院晚間裁准。記者陳宏睿／攝影