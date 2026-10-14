淡水驚傳2人1狗3屍命案！女子冷凍櫃內結凍氣絕 男屋主與狗也死亡

新北市淡海新市鎮驚傳2人1狗3屍命案，一對6旬夫妻積欠2個月房租，房東聯繫不上前天報警請鎖匠開門，赫然發現大陸籍女屋主坐在冷凍櫃內氣絕多時，且她還是通緝犯、男屋主則陳屍臥室已經腐爛，兩人飼養的狗也死亡，警方初步調查並無外力介入跡象。

案發地點在淡水區濱海路二段某集合住宅社區大樓，房東指稱8月最後一次與房客聯繫，因8月、9月連續2個月收不到房租，原本依租屋契約本月必須搬離，但近日連續多日聯繫不上，便透過里長報警，前天下午由員警陪同鎖匠開門進屋查看，一開門即有濃烈腐臭氣味。

結果先看到夫妻倆飼養的寵物犬死在客廳已經腐爛，旁邊有1個上掀式冷凍櫃還插著電源，打開赫見58歲王姓女主坐在裡面早已沒有生命徵象，遺體因冰藏完整未腐，身旁留有遺書和一些藥物，62歲林姓男主躺在臥室地板也已腐敗，推估死亡時間約3個星期。

警方初步調查，夫妻倆都有健康問題，王女自大陸嫁到台灣尚未取得身分證，2018年因涉嫌偽造文書案件未出庭應訊潛逃回大陸遭通緝，後來與林男再婚，據稱是改名冒用他人證件返台。

員警調閱社區磁扣記錄、監視器畫面，近期並無可疑外人進出，屋內也沒有門窗損壞或打鬥凌亂跡象，初步外力介入，但確切死因尚待法醫解剖確認。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980