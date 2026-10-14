桃園八德火警藏凶案 黃世杰推測預謀殺人

桃園市八德日前發生凶殺命案，一名盧姓女子無辜慘死，而警方調查行凶的林姓男子有吸食俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯，懷疑是施用後隨機行凶，但曾任法務部次長的民進黨桃園市長參選人黃世杰推測可能是預謀殺人，呼籲檢調釐清。

桃園市八德區永忠街11日發生火警，消防人員從屋內救出失去生命跡象的盧女，送醫後發現脖子有明顯刀傷，懷疑事件不單純；警方循線逮到嫌疑重大的林男，在他身上找到喪屍煙彈，確認他與盧女素不相識後，研判他是在街上隨機挑選對象，尾隨被害人進屋再索要錢財，但因為索要不成而行凶，還縱火故佈疑陣，全案朝強盜殺人、公共危險等罪偵辦。

黃世杰今早談到八德命案，指事件造成全國人民恐慌，桃園市民更是擔心。他表示，雖然外界討論傾向施用毒品後隨機犯案，但從林男犯罪手法來看，更像是預謀殺人，檢調應盡快釐清案情是否與毒品有關。

黃世杰關心毒品氾濫議題，強調桃園不能成為治安破口；今年5月，桃園發生毒駕衍生警匪追逐，最後撞死2名無辜路人意外。黃世杰除了發文悼念無辜死者，也強調「毒品零容忍」，要全力防堵悲劇再發生。

黃世杰今天重申防治毒品4大理念，主張修法強化管制作為、徹查毒品來源斷根、守護校園防範入侵及重罰不法行為。他表示，多項建議已經被行政院、司法院採納，未來會持續關注相關議題，不讓桃園成為毒品與治安的破口。

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