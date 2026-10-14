快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園八德火警藏凶案 黃世杰推測預謀殺人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德日前發生凶殺命案，一名盧姓女子無辜慘死，而警方調查行凶的林姓男子有吸食俗稱喪屍煙彈毒品依托咪酯，懷疑是施用後隨機行凶，但曾任法務部次長的民進黨桃園市長參選人黃世杰推測可能是預謀殺人，呼籲檢調釐清。

桃園市八德區永忠街11日發生火警，消防人員從屋內救出失去生命跡象的盧女，送醫後發現脖子有明顯刀傷，懷疑事件不單純；警方循線逮到嫌疑重大的林男，在他身上找到喪屍煙彈，確認他與盧女素不相識後，研判他是在街上隨機挑選對象，尾隨被害人進屋再索要錢財，但因為索要不成而行凶，還縱火故佈疑陣，全案朝強盜殺人、公共危險等罪偵辦。

黃世杰今早談到八德命案，指事件造成全國人民恐慌，桃園市民更是擔心。他表示，雖然外界討論傾向施用毒品後隨機犯案，但從林男犯罪手法來看，更像是預謀殺人，檢調應盡快釐清案情是否與毒品有關。

黃世杰關心毒品氾濫議題，強調桃園不能成為治安破口；今年5月，桃園發生毒駕衍生警匪追逐，最後撞死2名無辜路人意外。黃世杰除了發文悼念無辜死者，也強調「毒品零容忍」，要全力防堵悲劇再發生。

黃世杰今天重申防治毒品4大理念，主張修法強化管制作為、徹查毒品來源斷根、守護校園防範入侵及重罰不法行為。他表示，多項建議已經被行政院、司法院採納，未來會持續關注相關議題，不讓桃園成為毒品與治安的破口。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

民進黨桃園市長參選人黃世杰今早到大湳市場掃街拜票，針對八德近日命案，他允諾不讓桃園成為毒品與治安破口。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今早到大湳市場掃街拜票，針對八德近日命案，他允諾不讓桃園成為毒品與治安破口。記者陳俊智／攝影

2026九合一選舉 桃園市選舉 民進黨 黃世杰 殺人 桃園 喪屍煙彈 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃世杰八德掃街搶攻藍營票倉 談軌道建設「就差最後一哩路」

黃世杰造勢大會 黃國昌批黨國不分公器私用：請賴清德、卓榮泰說明

黃世杰促張善政辯論

假公濟私… 國有地辦造勢 黃世杰挨批靠爸

相關新聞

台中婦人陳屍家中有多處傷口 37歲兒子目光呆滯殺人罪嫌移送

台中市潭子區6旬周姓婦人12日被發現陳屍家中，檢方昨相驗發現周婦頭臉及胸部多處骨折，不排除外力介入，拘提其林姓兒子到案。據了解，婦女兒子今天在警詢中不發一語，目光呆滯，他有身心障礙問題，警方今天依殺人罪嫌將他移送地檢署偵辦。

桃園八德火警藏凶案 黃世杰推測預謀殺人

桃園市八德日前發生凶殺命案，一名盧姓女子無辜慘死，而警方調查行凶的林姓男子有吸食俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯，懷疑是施用後隨機行凶，但曾任法務部次長的民進黨桃園市長參選人黃世杰推測可能是預謀殺人，呼籲檢調釐清。

影／暗號「小紅帽」藏毒！一條龍外送販毒集團遭瓦解 4嫌落網

台中市刑事警察大隊近日破獲一個分工精細的販毒集團，成員以微信暱稱「我不是胖虎」在網路兜售毒品咖啡包及愷他命，還以「小紅帽」作為愷他命10公克的暗語，從接單到送貨一條龍運作，宛如專業外送團隊。警方在烏日等地，同步攻堅逮捕陳姓主嫌等4人，查扣市值約30萬元的毒品，全案近日偵結，依毒品罪起訴。

刪文沒用…四叉貓肉搜網民 違個資法遭訴

網路紅人「四叉貓」劉宇（本名劉宇席）與辛姓民眾黨支持者起爭執後，揭露對方過去官司、照片、姓名與住處，稱對方是「戀童癖小草」。新北地檢署認為四叉貓公開辛的個資並貶損對方，言論與公共利益無關，依個人資料保護法等罪起訴。

婦家中頭部骨折亡 熟睡兒涉重嫌

台中市潭子區周姓婦人十二日被發現陳屍住處，檢方昨日相驗發現周婦頭臉及胸部多處骨折，不排除外力介入，隨即拘提林姓兒子到案。林在台中市警大雅分局偵查隊接受警詢時，雖然意識清楚，卻沉默不語，也拒絕夜間偵訊，警方須待今日完成警詢，才能將他移送台中地檢署複訊，將釐清是否涉及殺人罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。