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影／暗號「小紅帽」藏毒！一條龍外送販毒集團遭瓦解 4嫌落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑事警察大隊近日破獲一個分工精細的販毒集團，成員以微信暱稱「我不是胖虎」在網路兜售毒品咖啡包及愷他命，還以「小紅帽」作為愷他命10公克的暗語，從接單到送貨一條龍運作，宛如專業外送團隊。警方在烏日等地，同步攻堅逮捕陳姓主嫌等4人，查扣市值約30萬元的毒品，全案近日偵結，依毒品罪起訴。

刑大今年1月偵辦毒品案時，從扣案手機中發現有人在社群平台公開販毒，懷疑幕後有集團運作，組成專案小組追查3個月後，報請台中地檢署指揮偵辦。

警方調查，集團由陳姓男子（28歲）擔任「金主」出資購毒，交由胡姓男子（28歲）擔任「倉管」藏放，再由黃姓男子（25歲）以「我不是胖虎」暱稱發送廣告、對外兜售，俗稱「控機」；成交後由另名陳姓共犯（28歲）駕車送貨給藥腳，俗稱「小蜜蜂」，販毒所得再回帳給集團。

警方鎖定據點後，今年4月間，會同保安警察大隊特勤中隊，持拘票及搜索票在烏日區陳嫌住處、北區及北屯區等處同步攻堅，當場逮捕4嫌，查扣愷他命167公克、毒品咖啡包196包、手機及不法所得9萬5200元。集團還在毒咖啡包上印製「風生水起」字樣，降低年輕人戒心。

台中市刑大大隊長紀延熹表示，警方對毒品零容忍，將持續強化網路巡邏與查緝，呼籲民眾遠離毒品，發現可疑情事勇於檢舉。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市刑大破獲以陳姓男子為首的販毒集團，出動特警攻堅抓人，查扣市價30萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大破獲以陳姓男子為首的販毒集團，出動特警攻堅抓人，查扣市價30萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大破獲以陳姓男子為首的販毒集團，出動特警攻堅抓人，查扣市價30萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大破獲以陳姓男子為首的販毒集團，出動特警攻堅抓人，查扣市價30萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大破獲以陳姓男子為首的販毒集團，陳等人以小紅帽為交易暗語。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大破獲以陳姓男子為首的販毒集團，陳等人以小紅帽為交易暗語。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大破獲以陳姓男子為首的販毒集團，出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大破獲以陳姓男子為首的販毒集團，出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝

販毒 外送 台中市 毒品

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