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新莊外甥涉持刀砍死阿姨 新北地院裁定羈押

中央社／ 新北13日電

新北市李姓男子日前涉在新莊持刀砍死阿姨後逃逸，昨天在桃園落網。新北地檢署今複訊後，認定李嫌涉殺人罪嫌重大，且有逃亡之實聲請羈押，新北地院晚間火速裁定收押。

新北市警察局新莊分局11日晚間7時許獲報，一名50多歲林姓女子陳屍永安街住家廚房，身上有多處刀傷。警方成立專案小組追查，鎖定死者外甥、30多歲李姓男子涉重嫌。警方發現，李男案發後先步行逃離現場，再搭捷運、台鐵等交通工具製造斷點，昨天在桃園落網，今天下午移送新北地檢署複訊。

據了解，李男無業，最近搬到阿姨家中借住，兩人因生活、健康習慣常有口角。案發當晚林女疑肩膀撞到李男，李男認為被看不起，心生不滿外出買水果刀，再從廚房隨手拿一把刀，持雙刀向林女揮砍，造成頭頸及腹部多處刀傷死亡。

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