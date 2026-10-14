婦家中頭部骨折亡 熟睡兒涉重嫌

台中市潭子區周姓婦人十二日被發現陳屍住處，檢方昨日相驗發現周婦頭臉及胸部多處骨折，不排除外力介入，隨即拘提林姓兒子到案。林在台中市警大雅分局偵查隊接受警詢時，雖然意識清楚，卻沉默不語，也拒絕夜間偵訊，警方須待今日完成警詢，才能將他移送台中地檢署複訊，將釐清是否涉及殺人罪。

周婦（六十三歲）有慢性疾病，前天下午二時許例行要赴診所洗腎，因遲未現身，院方連絡她姪女，兩名姪女連繫不上周婦，擔憂發生意外而報案。警、消人員趕抵，破門而入，發現周婦倒臥屋內地面，頭部有嚴重撕裂傷，已無生命跡象。

警、消在屋內樓中樓發現周婦的兒子（三十七歲），但他卻在床上呼呼大睡，自稱因服用普拿疼及肌肉鬆弛劑才睡著，雖然情緒穩定、意識清楚，面對警方詢問則一言不發。台中地檢署檢察官昨天會同法醫相驗。

中檢指出，從周婦頭部、臉部及胸部多處骨折與血腫情形研判，死因可能為中樞神經損傷或出血性休克，不排除有外力介入。

據了解，周婦丈夫早亡，她與兒子同住，兒子因故長年無業。