法官酒駕遭免職 轉司法事務官再犯

宜蘭地院法官張軒豪前年酒駕載書記官外出，警方攔檢發現酒測值達一點零五毫克，張遭判四月得易科罰金之刑定讞，另被職務法庭免除法官職務，轉任台北地方法院司法事務官。詎料，張今年再度酒駕騎車撞傷人，台北地院移請司法院送懲戒，職務法庭判張休職一年，可上訴。

張是司法官班第卅七期結業，一九九九年至宜院擔任民事庭法官，二○一七年曾被依肇事致人傷害逃逸罪判刑確定。張因長期過量飲酒，身體有疾，曾接受移植手術，領有身心障礙證明。

張軒豪二○二四年八月十九日晚間，於宜蘭市駕車左轉搶快、占用對向車道，遭警員攔查發現酒測值超標，宜院依不能安全駕駛罪判他四月徒刑，得易科罰金，台灣高等法院駁回上訴定讞。懲戒法院職務法庭另判張免除法官職務，轉任北院司法事務官。

張去年五月廿一日轉任新職，今年二月一日上午十一時許，在台北市一家米糕店飲酒後，搭車到宜蘭轉運站再騎車返家，卻追撞行人，被害人下背、骨盆及手肘挫傷，張酒測值達零點三五毫克。

張軒豪坦承犯行，檢方聲請簡易判決處刑，宜院再依不能安全駕駛罪判六月得易科罰金之刑。張給付被害人醫療費用、精神慰撫金共三萬六千元，被害人撤回過失傷害刑事告訴，肇事逃逸部分，檢方處分不起訴。

北院得知後，移請司法院送懲戒，職務法庭認為張的行為除違反刑事法律，也違反公務員服務法規定，審酌張先前已因酒駕被免除法官職務，轉任司法事務官卻再次酒駕、撞擊行人，判休職一年。據了解，張軒豪本想申請退休，北院指休職懲戒確定後，期滿才能處理退休案。