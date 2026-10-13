八德女子遭尾隨殺害！嫌犯毒品快篩陽性 張善政要求追查毒品來源

桃園市八德區日前發生25歲女子遭尾隨攻擊、不幸身亡的重大刑案，警方已將涉案男子查緝到案，初步毒品快篩呈陽性反應。桃園市長張善政今晚表示，已要求警察局全力釐清犯案經過，並向上追查毒品來源及可能涉及的犯罪網絡，同時持續執行「雷霆除暴專案」，加強掃蕩治安顧慮場所。市府也將透過警方及社工關懷被害人家屬，提供必要協助。

張善政表示，八德一名年輕女性遭尾隨攻擊喪生，令人無比痛心，對家屬而言更是無法彌補的傷痛。案發後，桃園市警局迅速將嫌犯查緝到案，目前全案已交由檢察官偵辦，雖然嫌犯初步驗出毒品陽性反應，但毒品與犯案行為之間是否具有關聯，仍有待進一步調查釐清。

張善政指出，案發後除立即要求警察局全力調查，也親自前往負責偵辦案件的八德分局慰勉警察同仁，要求以最快速度、最大力量查清案情。警方應完整蒐集相關證據，釐清犯案經過，全力配合檢方偵辦，依法追究刑責，對於毒品來源及是否涉及其他犯罪，更應持續向上追查，務必除惡務盡。

針對毒品犯罪防制，張善政強調，警察局將持續執行「雷霆除暴專案」，針對轄內治安顧慮場所加強查緝與掃蕩。毒品查緝不能只停留在施用及持有層面，更應積極追查供毒者及販毒網絡，從源頭阻斷毒品流通，避免毒品衍生更多治安問題。

張善政表示，這起憾事讓各界深感難過，過去兩天持續透過警方及社工了解被害人家屬的處境與需求。市府將持續提供關懷及必要協助，陪伴家屬面對突如其來的傷痛。

張善政強調，市府會持續督促警方徹查案件、追查毒品來源，同時將家屬需求放在心上，希望透過司法調查釐清真相，還給家屬及社會一個公道。