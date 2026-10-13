新莊啃老逆甥殺姨案 新北檢複訊後聲請羈押

新北市新莊區前天發生凶殺案，借住在59歲林姓阿姨家的33歲李男，持雙刀猛砍阿姨20多刀，導致阿姨慘死頸部幾乎斷裂。李男經警依殺人罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後稍早已向法院聲請羈押。

新北檢表示，李男經檢察官訊問後，認為其涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡之實，且所犯為5年以上有期徒刑之罪，認有羈押之原因及必要，依法向法院聲請羈押。

據了解，行凶李男是死者林女外甥，之前曾有多項毒品、竊盜前科，今年7月時因母親與男友將移居國外，李男於是搬到阿姨林女家中居住至今。李男平時並無工作，每天遊手好閒，生活都靠同樣沒有工作的阿姨林女照顧，林女每天還會給李男200元生活費，但李男每天都要買菸、檳榔、喝酒，200元根本不夠花用，林女曾多次規勸李男要去工作，加上生活習慣不同，雙方不時發生口角糾紛，不料竟釀成大禍。