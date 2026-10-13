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潭子婦陳屍家中多處骨折 兒全程沉默拒夜間偵訊…不排除朝殺人罪偵辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潭子區六旬周姓婦人昨（12）日被發現陳屍家中，檢方今日相驗發現周婦頭臉及胸部多處骨折，不排除外力介入，隨即拘提其林姓兒子到案。林男在大雅分局偵查隊接受警詢時，雖然意識清楚，卻從頭到尾保持沉默，甚至拒絕夜間偵訊，警方須待明日完成警詢後，才能將他移送台中地檢署由檢察官複訊，案件方向不排除升級為殺人罪的可能性。

台中地檢署檢察官蔡明儒今天下午督同法醫相驗，初步發現周婦後腦勺血腫，鼻樑骨、右顴骨斷裂，上胸肋骨骨折，研判因中樞神經損傷或出血性休克死亡，不排除有外力介入，因此核發拘票，指揮大雅分局拘提林男到案。至於周婦確切死因及林男是否涉案，仍待進一步調查。

經查，周婦（63歲）疑有慢性疾病，原本固定到醫療院所回診，昨天下午2時許未依約前往，院方聯絡其姪女，姪女因聯絡不上周婦而報案。警消趕抵後破門而入，發現周婦倒臥寢室地面，頭部有嚴重撕裂傷，已無生命跡象，未送醫。

警消另在其他房間發現周婦的林男（37歲）在床上熟睡，他自稱因服用普拿疼及肌肉鬆弛劑才睡著，雖然情緒穩定、意識清楚，但面對警方詢問始終一言不發。警方鑑識後，昨晚報請檢察官到場勘驗，今日進行相驗，並循線釐清案發經過。

台中市潭子區周姓婦人昨天陳屍家中，檢方相驗發現周婦有多處骨折，死因疑有外力介入，今天拘提周婦的林姓兒子到案。聯合報系資料照
台中市潭子區周姓婦人昨天陳屍家中，檢方相驗發現周婦有多處骨折，死因疑有外力介入，今天拘提周婦的林姓兒子到案。聯合報系資料照

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